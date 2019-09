Plus de 500 médecins d'urgence se réuniront à Montréal dans le cadre du 36e Congrès scientifique de médecine d'urgence

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 30 septembre au 3 octobre prochain, au Westin Montréal, plus de 500 médecins d'urgence et médecins résidents du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la France se réuniront au 36e Congrès scientifique de médecine d'urgence.

Le système de santé québécois se classe parmi les meilleurs au monde. Toutefois, la pratique de la médecine d'urgence se fait dans un environnement propice aux événements indésirables. D'une part, les cas s'avèrent par définition imprévus et instables, les horaires sont difficiles et le niveau de stress est élevé. D'autre part, les services des urgences ont souvent été laissés pour compte dans les hôpitaux : on a mis beaucoup de temps à faire accepter la surcapacité et on est toujours réticent à reconnaître les situations à risque jusqu'à la limite ou jusqu'à ce qu'un incident n'arrive. De plus, les établissements subissent des restrictions budgétaires, ce qui brime le développement, et les pénuries de personnel s'accumulent. Cependant, dans un contexte où l'accent est maintenant mis sur la prévention et la formation plutôt que sur une culture du blâme, les médecins d'urgence déclarent davantage les événements indésirables, d'où les hausses qui ont fait la une des médias il y a quelque temps.

Le 36e Congrès scientifique de médecine d'urgence aura au programme 19 ateliers pratiques et 60 conférences qui répondront tant aux suggestions de nos congressistes et aux avancées constantes en médecine d'urgence qu'aux recommandations d'organismes tels que le Bureau du Coroner ou l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), par exemple : les fractures (30 septembre), les infarctus (30 septembre et 1er octobre), les traumatismes (1er, 2 et 3 octobre), les hémorragies sous-arachnoïdiennes (2 octobre) ou les césariennes perimortem (3 octobre), etc. Durant ces quatre journées bien remplies, les médecins d'urgence retourneront en formation pour développer et raffiner leur expertise, afin d'offrir des soins optimaux à la population du Québec.

Le 36e Congrès scientifique de médecine d'urgence est organisé par l'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ) de concert avec l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec (ASMUQ).

Fondée en 1982, l'Association des médecins d'urgence du Québec a pour mission d'être le leader du développement et de l'excellence de la médecine d'urgence au Québec.

