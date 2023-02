SAANICH, BC, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement, Rob Fleming, député provincial de Victoria-Swan Lake, Zac de Vries du district régional de la capitale (CRD), Dean Murdock maire de la Ville de Saanich, Julian Daly, premier dirigeant d'Our Place ont annoncé un financement combiné de 13,8 millions de dollars. Cet investissement permettra la création de 52 nouveaux logements pour les personnes en situation d'itinérance à Saanich. La construction est terminée et les logements sont prêts à accueillir leurs nouveaux résidents.

L'immeuble modulaire de cinq étages, situé au 2933, 2941, 2949, rue Albina, est exploité par l'organisme Our Place. Il y a du personnel sur place en tout temps pour fournir des services. Ceux-ci incluent la sécurité, la formation en dynamique de la vie, l'aide à l'emploi et l'orientation professionnelle, l'accès à des ressources en santé physique et mentale, des repas et l'aiguillage vers des services de traitement de la toxicomanie et de rétablissement. On y trouve aussi une aire d'agrément pour les personnes qui y résident, des bureaux pour le personnel et un espace commun à l'extérieur. Quatre des studios sont entièrement accessibles.

Le financement fourni pour l'ensemble est le suivant :

6,9 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

6,9 millions de dollars dans le cadre de l'initiative provinciale Building BC: Supportive Housing Fund, et environ 1,26 million de dollars en financement d'exploitation annuel.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement a créé l'Initiative pour la création rapide de logements. Son but est de construire rapidement des milliers de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin partout au pays, y compris ici même, à Saanich. Ces nouveaux logements permettront non seulement de loger les personnes et les familles en situation d'itinérance, mais aussi de leur offrir les ressources et le soutien nécessaires pour s'épanouir. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement crée des habitations et un environnement stable pour les personnes vulnérables au Canada. Cet ensemble résidentiel donne aux gens une base pour bâtir leur vie et évoluer au sein de leur collectivité. En nous attaquant à la crise du logement qui affecte les gens, nous agissons concrètement pour améliorer leur vie. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à surmonter les obstacles liés à l'accès au logement. C'est l'une des façons dont notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Les personnes en situation d'itinérance auront maintenant un logement sécuritaire à Saanich. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires afin d'aider plus de gens à trouver un endroit où ils peuvent se sentir chez eux, avec du soutien personnalisé pour les aider à réussir, car lorsque cela se produit, toute la collectivité en profite. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement

« Grâce à ces nouveaux logements, plus de gens de Saanich et du Grand Victoria auront l'opportunité que tout le monde mérite, soit celle de rester dans leur collectivité, près de leurs amis et de leurs proches, avec le soutien et les services dont ils ont besoin pour réussir. » - Rob Fleming, Député provincial de Victoria-Swan Lake

« Avec l'ouverture d'Albina à Saanich, des organismes comme Our Place Society sont mieux placés pour aider les personnes qui ont de la difficulté à conserver leur logement, à atteindre une stabilité durable et à se remettre à long terme de l'itinérance. Les projets comme celui-ci, qui sont essentiels pour régler la crise du logement dans la région, ne sont possibles que grâce à la collaboration continue et efficace entre les partenaires locaux, provinciaux et fédéraux. » Zac de Vries, président du Conseil d'administration du CRD et de la CRHC

« Cet investissement important dans les logements avec services de soutien répond à un besoin important dans notre collectivité. Les partenariats avec B.C. Housing, le gouvernement fédéral, le district régional de la capitale et Our Place nous permettent de créer des logements et d'offrir du soutien aux gens de notre collectivité. Il est très positif de voir ce niveau de soutien là où les besoins sont les plus criants. » Dean Murdock, maire du district de Saanich

« Nous sommes ravis d'être un partenaire qui offre cette occasion de créer de véritables logements permanents avec services de soutien. Dans le cadre de notre programme de logement de transition, notre personnel a travaillé d'arrache-pied pour aider à stabiliser cette communauté d'hommes et de femmes qui ont eu de la difficulté à survivre dans les rues. Nous avons hâte de voir les résidents s'épanouir davantage dans ce nouvel environnement. » - Julian Daly, premier dirigeant, Our Place

L' ICRL fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Dans le cadre de son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars. La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 36 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 5 600 logements dans le CRD.

Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 36 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 5 600 logements dans le CRD.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

