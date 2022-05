Malgré les restrictions de voyages en vigueur au Canada, le rapport annuel révèle que la moitié des campeurs ont continué à voyager de manière constante l'an dernier et que 66 % ont réservé des voyages en 2022

BILLINGS, Mont., 18 mai 2022 /CNW/ - Les Canadiens ont été durement touchés par les restrictions continues liées à la COVID-19, qui présentaient des difficultés pour traverser les frontières et voyager tranquillement partout au pays. Seulement 16 % d'entre eux ont déclaré avoir augmenté leur fréquence de camping et 50 % l'ont maintenue constante en 2021. Ces données sont présentées dans le Rapport sur le camping en Amérique du Nord 2022 , une étude indépendante annuelle appuyée par Kampgrounds of America, Inc. (KOA).

Dans l'ensemble, les campeurs réservent leurs voyages plus tôt cette année, ce qui fait que les terrains de camping sont réservés plus tôt que les années précédentes. Selon le rapport de recherche d'avril de KOA, 66 % des campeurs canadiens disent avoir déjà réservé au moins une partie de leur voyage pour 2022.

« Alors que nous nous tournons vers l'année à venir, nous avons bon espoir que le camping reprendra de la vigueur à mesure que les restrictions de voyages provinciales s'assoupliront », a déclaré Whitney Scott, cheffe du marketing à KOA. « Nos constatations montrent que 63 % des campeurs canadiens sont plus en raccord avec l'expérience de plein air, ce qui nous donne l'assurance que leur passion pour le camping alimentera la croissance de l'industrie du camping partout au Canada l'an prochain. »

Voici d'autres constatations clés du Rapport sur le camping en Amérique du Nord 2022 :

Restrictions de voyage : 37 % des campeurs canadiens ont fait moins de voyages en 2021, comparativement à 45 % des campeurs américains, probablement en raison des restrictions frontalières interdisant aux Canadiens de voyager entre les provinces et les territoires

37 % des campeurs canadiens ont fait moins de voyages en 2021, comparativement à 45 % des campeurs américains, probablement en raison des restrictions frontalières interdisant aux Canadiens de voyager entre les provinces et les territoires Connaissance en camping : 77 % des campeurs canadiens se disent expérimentés

77 % des campeurs canadiens se disent expérimentés Lien avec l'extérieur : Comparativement aux campeurs américains, 63 % des campeurs canadiens semblent plus en raccord avec l'expérience de plein air et sont plus susceptibles de dire qu'ils passent du temps en plein air; 33 % des campeurs canadiens ont aimé éviter les foules en 2021.

Comparativement aux campeurs américains, 63 % des campeurs canadiens semblent plus en raccord avec l'expérience de plein air et sont plus susceptibles de dire qu'ils passent du temps en plein air; 33 % des campeurs canadiens ont aimé éviter les foules en 2021. Fréquence de camping : En 2021, 50 % des Canadiens ont continué de voyager de manière constante.

Célébrant ses 60 ans en 2022, KOA continue de croître et de faire évoluer son offre pour répondre aux besoins des campeurs d'aujourd'hui. En 2021, KOA a confirmé 26 nouveaux emplacements de franchise. Notamment de nouveaux terrains de camping en Alberta et dans cinq États des États-Unis, ainsi qu'un nouveau siège social à Billings, dans le Montana, la ville d'origine de l'entreprise.

Les conclusions supplémentaires du Rapport sur le camping en Amérique du Nord 2022 et les versions antérieures du rapport annuel sont disponibles à www.NorthAmericanCampingReport.com .

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Les résultats de la plus récente version du sondage sur les campeurs en Amérique du Nord sont fondés sur un total de n=4 145 sondages réalisés auprès d'un échantillon aléatoire de ménages américains (n=2 945) et canadiens (n=1 200). Dans l'échantillon de ménages des États-Unis, les résultats sont regroupés par région de recensement : Nord-Est (n=736), Midwest (n=732), Sud (n=740) et Ouest (n=737). Dans l'ensemble, un échantillon de n=2 945 ménages américains est associé à une marge d'erreur de +/- 1,81 %, tandis qu'un échantillon de n=1 200 ménages canadiens est associé à une marge d'erreur de 2,83 %. Tous les sondages ont été remplis en ligne au moyen d'une demande envoyée à un échantillon de ménages américains et canadiens sélectionnés au hasard. Afin de calculer la fréquence globale, l'échantillon de ménages ayant répondu aux sondages a été statistiquement équilibré afin de s'assurer que les résultats correspondent aux chiffres globaux de la population selon l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Les résultats ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

À PROPOS DE KAMPGROUNDS OF AMERICA

Kampgrounds of America, Inc. (KOA) est le plus grand réseau au monde de terrains de camping ouverts au public, comptant plus de 520 sites aux États-Unis et au Canada. Sa mission est de « faire le pont entre le plein air et les gens ». Véritable chef de file de l'industrie de l'accueil en plein air depuis 60 ans, KOA dispose d'une gamme de sites de camping de marque, soit KOA Journey, KOA Holiday et KOA Resort, qui offrent des sites et des commodités conçus pour chaque type d'expérience de camping. En plus d'offrir une visibilité inégalée, KOA offre aux propriétaires de terrains de camping un soutien, un marketing et une technologie sans pareils. Le logiciel de réservation exclusif de l'entreprise, K2, procure aux terrains de camping un avantage concurrentiel sur le marché. Fondée il y a 59 ans à Billings, au Montana, KOA sert aujourd'hui plus d'un million de familles de campeurs chaque année, compte sur les normes d'excellence et les aventures de plein air uniques pour lesquelles KOA est reconnu. Pour en savoir plus, consultez le site KOA.com .

À PROPOS DE CAIRN CONSULTING GROUP

Cairn Consulting Group est un bureau de conseillers en recherche commerciale qui possède une vaste expérience dans les industries du tourisme d'accueil et des services. Au cours des dernières années, Cairn Consulting Group a travaillé auprès d'organismes des secteurs de l'accueil intérieur et extérieur, y compris les secteurs du jeu et des casinos, les services alimentaires et les restaurants, l'hébergement, les voyages et le tourisme, ainsi que les produits et services qui font partie de l'industrie du tourisme d'accueil. L'organisation offre également des services aux clients en matière de positionnement de marque et d'image de marque, d'évaluation du comportement des consommateurs, d'opinion publique et d'élaboration de politiques et de produits.

