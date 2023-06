MONTRÉAL et BOSTON, le 5 juin 2023 /CNW/ - L'Oncopole, pôle cancer du Fonds de recherche du Québec- Santé (FRQS), est fier d'annoncer des investissements majeurs qui viennent renforcer son modèle de partenariat public-privé unique dédié à la lutte contre le cancer. Fort de son dynamisme et de sa capacité à mobiliser les parties prenantes du milieu des sciences de la vie, l'Oncopole a pu poursuivre sa mission grâce à un réinvestissement de 3 millions de dollars de son partenaire fondateur Merck Canada.

L’Oncopole renforce son leadership dans l’écosystème en oncologie grâce au soutien de nombreux partenaires (Groupe CNW/Fonds de recherche du Québec - Santé)

Aujourd'hui, l'Oncopole accueille deux chefs de file mondiaux de l'industrie pharmaceutique, GSK ainsi que Pfizer Canada, qui s'engagent à investir respectivement 1 million de dollars et jusqu'à 1,5 million de dollars dans la recherche en oncologie. Ces nouveaux partenariats viseront à soutenir le développement de programmes mobilisant des ressources financières et humaines au service de la recherche pour des traitements en oncologie ciblés et prometteurs.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir compter sur de nouveaux partenaires. Ces investissements nous permettront d'accélérer la recherche collaborative essentielle pour faire une réelle différence dans la vie des personnes touchées par le cancer », a déclaré Carole Jabet, directrice scientifique du FRQS et de l'Oncopole.

L'annonce a été faite dans le cadre de la conférence BIO International Convention qui se tient du 5 au 8 juin à Boston, en présence des représentants et représentantes de l'Oncopole, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), M. Pierre Fitzgibbon, des partenaires Merck Canada, GSK et Pfizer Canada, ainsi que plusieurs autres compagnies du secteur des sciences de la vie.

« Merck Canada est ravie d'annoncer le renouvellement de son soutien financier à L'Oncopole pour la recherche en Oncologie. En tant que membre fondateur, Merck Canada est fière d'avoir participé à la création d'Oncopole et maintenant de poursuivre son engagement envers ce pôle de recherche, développement et investissement en oncologie qui contribue concrètement à améliorer la vie des patients », a mentionné Jennifer Chan, Vice-présidente, politique et affaires externes, Merck Canada.

« GSK est fière de soutenir l'Oncopole et son rôle synergique pour l'innovation en oncologie. Par l'entremise de notre partenariat, nous souhaitons contribuer à l'amélioration et l'accélération de l'accès aux plus récentes avancées pour les patients », a souligné Ranya El-Masri, Vice-présidente Relations gouvernementales et accès au marché, GSK Canada. « L'innovation est au cœur de la mission de GSK et les partenariats stratégiques sont essentiels pour ouvrir de nouvelles voies pour devancer le cancer ensemble. »

« Il est primordial que tous les intervenants, les scientifiques, les professionnels de la santé et les leaders du système de santé appuient la recherche qui vise à répondre aux besoins non comblés des personnes qui vivent avec le cancer. Nous sommes fiers de nous associer à l'Oncopole pour contribuer activement au développement de thérapies innovantes en cancérologie », a lancé Karine Grand'Maison, Vice-présidente, Accès et relations gouvernementales, Pfizer Canada.

Ce soutien financier souligne la confiance envers l'Oncopole, pôle cancer du FRQS, un consortium publics-privés dont la mission est d'agir comme catalyseur des actions déployées dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation en oncologie au Québec.

Depuis 2017, grâce au soutien du partenaire fondateur Merck Canada et du MEIE, l'Oncopole a su mobiliser les acteurs clés de la recherche en oncologie au Québec. Les investissements de GSK et Pfizer Canada annoncés aujourd'hui vont permettre de poursuivre sa vision en misant sur des investissements stratégiques et des partenariats soutenant l'innovation au bénéfice des patients.

Une plateforme unique et novatrice pour accéder à l'innovation

Soucieux d'accélérer la recherche en oncologie et de renforcer les recommandations d'implantation basées sur des données en milieu réel de soins, et avec la collaboration de nombreux collaborateurs, l'Oncopole annonce le lancement du programme PROVEM pour la création d'une plateforme unique qui vise à faciliter le dialogue entre les promoteurs d'innovations et les évaluateurs de médicaments et de technologies médicales. Un financement de 1,5 million de dollars sera attribué par le biais d'un concours qui vise à optimiser l'accès aux innovations qui présentent un niveau d'incertitude quant à leur valeur pour les patients et patientes ainsi que le système de santé.

Accélérer la prise en charge des personnes avec un cancer

Par l'entremise du concours ACCES-Onco et un investissement totalisant plus de 1,5 million de dollars grâce au partenariat public-privé entre le MEIE et Merck Canada, en plus du soutien de la Fondation cancer du sein du Québec, l'Oncopole annonce le financement de six projets de recherche. Pilotés par des équipes au Québec, ils permettront d'accélérer la prise en charge optimale des personnes atteintes d'un cancer. Il s'agit de développer l'accès aux traitements, aux soins et aux services qui permettent de prévenir, de dépister et de soigner les cancers.

