Plus de 400 jeunes prennent leur envol à Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 23 mai 2026 /CNW/ - L'Association des Pilotes et Propriétaires de Hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu (APPH) tient aujourd'hui la 7e édition de Jeunes en Vol sur le site de l'aéroport municipal. L'activité permet à plus de 400 jeunes âgés de 8 à 17 ans de découvrir le monde de l'aviation grâce à une expérience de vol offerte bénévolement par les pilotes membres de l'association.

La journée accueillera plus de 3 000 visiteurs, dont une trentaine de jeunes issus du centre de pédiatrie sociale L'Étoile qui auront l'occasion de vivre cette expérience mémorable.

Au-delà des vols, Jeunes en Vol souhaite également sensibiliser les jeunes aux nombreuses possibilités de carrière offertes dans le domaine aéronautique à un moment clé de leur parcours scolaire.

Une exposition réunissant près d'une trentaine d'entreprises et d'organismes permettra aux visiteurs d'échanger avec plusieurs acteurs du milieu, dont Pratt & Whitney, Air Canada, NAV CANADA et Air Transat. Les Cadets de l'air seront également présents, aux côtés d'établissements d'enseignement et d'écoles techniques, afin de présenter les différentes avenues de formation et d'implication offertes.

« Jeunes en Vol est avant tout une occasion unique de faire découvrir l'aviation aux jeunes et de leur permettre de vivre une journée qu'ils n'oublieront jamais. Nous voulons éveiller des passions, ouvrir des horizons et montrer que ce milieu est accessible et rempli d'opportunités », affirme Normand Prénoveau, organisateur de l'événement.

L'initiative repose entièrement sur l'implication bénévole des pilotes ainsi que sur le support de nombreux partenaires et organismes collaborateurs. Elle bénéficie également de l'appui de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de nombreux partenaires régionaux ainsi que de plusieurs organismes publics et entreprises du secteur aéronautique.

« L'événement représente parfaitement la mission de l'APPH : promouvoir l'aéronautique et transmettre cette passion à la relève. Voir autant de bénévoles, d'entreprises et d'organisations se mobiliser pour les jeunes démontre toute la force de notre communauté aéronautique régionale », partage Michel Drouin, président de l'APPH.

À propos de l'APPH

Fondée en 2003, l'Association des Pilotes et Propriétaires de Hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu regroupe plus de 430 membres, ce qui en fait l'une des plus importantes associations locales du domaine aéronautique au Canada.

L'organisme a pour mission de promouvoir l'aéronautique, de rassembler la communauté aéronautique régionale et de favoriser la relève dans le domaine. Par ses activités et événements, l'APPH contribue activement au rayonnement de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu et de l'industrie aéronautique québécoise.

SOURCE Association des Pilotes et Propriétaires de Hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu

Contact médias : Louis-Philippe Lochhead, Boléro Stratégies, [email protected], 438-933-7885