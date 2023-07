SHENZHEN, Chine, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le 29 juin, l'International Digital Energy Expo 2023, organisée par China Southern Power Grid (CSG), a ouvert ses portes à Shenzhen, en Chine. Le thème de l'exposition de cette année est « Créer un avenir vert avec l'énergie numérique ». 407 entreprises dominantes dans le domaine de l'énergie numérique, venues du monde entier, seront présentes pendant l'événement de quatre jours. On y tiendra un forum spécial, réunissant près de 2 000 experts du secteur de l'énergie en Chine et à l'étranger, ainsi que des représentants de compagnies d'électricité et le gratin du secteur d'Internet.

L’International Digital Energy Expo 2023 s’est ouverte à Shenzhen, en Chine. (PRNewsfoto/China Southern Power Grid (CSG))

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, M. Meng Zhenping, président de CSG, a déclaré que l'entreprise était prête à collaborer avec toutes les autres parties pour construire un écosystème énergétique numérique ouvert, commun et mutuellement bénéfique, qui favorisera un développement de haute qualité dans le secteur de l'énergie.

Lors de l'exposition, CSG a présenté sa puce de puissance « Fuxi », son capteur « Jimu » et d'autres matériels. En outre, l'entreprise a présenté ses produits numériques tels que le système « Kuafu ». D'autre part, Tencent Cloud a dévoilé ses produits énergétiques « EnerLink » et « EnerTwin ». Schneider Electric a présenté sa solution qui permet de créer des modèles virtuels englobant l'ensemble du cycle de vie d'un système électrique.

Cette exposition a réuni des experts et des représentants de ministères gouvernementaux, d'associations industrielles et d'entreprises en amont et en aval de la chaîne de l'industrie de l'énergie. Divers sujets y seront abordés, notamment le développement d'un système pour les nouvelles sources d'énergie, les tendances industrielles dans le domaine des nouvelles énergies et du stockage de l'énergie, l'investissement et le financement dans le domaine de l'énergie numérique. Ces discussions contribueront à l'amélioration de la chaîne industrielle mondiale de l'énergie.

