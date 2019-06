Plus de 382 M$ pour 39 nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles à Montréal

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, se réjouit de l'annonce historique de 128 nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles à travers le Québec faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Des centaines d'élèves de Montréal pourront ainsi profiter de 39 projets visant l'ajout d'espace grâce à un investissement de 382 367 713 $.

Le démarrage de l'ensemble des projets pourra débuter dès cet été grâce à la modernisation des règles du ministère. Afin de mieux répondre aux demandes des commissions scolaires, le MEES adopte une planification pluriannuelle pour la première fois de son histoire. En effet, 29 projets pourront profiter d'une part de financement approximative de 10 % de leur coût total estimé, qui permettra leur démarrage dès maintenant et accélérera ainsi les démarches associées à leur réalisation. Plus spécifiquement, pour la région de Montréal cela représente 7 projets. Leur financement sera complété dès qu'ils seront prêts à franchir les autres étapes de réalisation de leur projet et que les investissements nécessaires à leur poursuite seront prévus au Plan québécois des infrastructures.

Citations

« Les milieux de vie que fréquentent nos enfants ont certainement une incidence sur leur développement, leur estime de soi, leur réussite et leur bonheur. Tout le monde souhaite que les élèves aient le goût de se rendre à leur école, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils réussissent à la hauteur de leur capacité. C'est pourquoi je me réjouis de voir le gouvernement investir si massivement dans nos écoles. C'est aussi toute notre population qui en bénéficie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce que nous souhaitons pour les élèves du Québec, ce sont de belles écoles qui favorisent leur plein épanouissement. Avec ce nombre record de projets d'agrandissement et de construction, nous venons offrir des environnements d'apprentissage modernes et combler le manque de locaux, un problème qui remonte aux gouvernements précédents. Notre gouvernement n'a pas peur d'investir en éducation et il remet l'élève au cœur de ses actions, que ce soit sur le plan des services professionnels offerts aux élèves, des sorties culturelles, des activités parascolaires ou de l'amélioration des écoles. Comme ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, comme enseignant et comme père, j'en suis fier.»

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les commissions scolaires.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les commissions scolaires. L'ensemble des projets pour lesquels un besoin d'espace est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vont démarrer cette année. Ces investissements sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

Voici la répartition de l'aide financière par commission scolaire à Montréal :

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Montant Agrandissement de l'école de la Fraternité 15 570 602 $ Transformation du Centre de services aux entreprises en école primaire 2 747 310 $ Agrandissement de l'école Saint-Joseph 13 495 086 $ Agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin 9 176 280 $ Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima 12 073 604 $ Agrandissement de l'école le Tournesol* 1 925 975 $ Réaménagement du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe 5 822 295 $ Acquisition de l'immeuble situé au 11280, avenue Jules-Dorion 2 859 554 $ Construction d'un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises 14 761 569 $ Construction d'une école primaire* 3 428 841 $ Élaboration du dossier d'affaires pour l'agrandissement de l'école secondaire Anjou 10 000 000 $ Élaboration du dossier d'opportunité pour la construction d'une école secondaire (Anjou-Louis-Riel) 2 000 000 $ Élaboration du dossier d'opportunité pour la construction d'une école secondaire (Jeanne-Mance-Viger) 2 000 000 $ Agrandissement du Centre de formation des métiers de l'acier 9 575 679 $ Commission scolaire de Montréal

Agrandissement de l'école Les-Enfants-du-Monde 21 531 930 $ Agrandissement de l'école secondaire Académie Dunton* 2 531 166 $ Reprise du bâtiment excédentaire Le 3349, rue Adam* 4 110 000 $ Reprise d'espaces dans le bâtiment Saint-François-d'Assise (pour le primaire) 3 957 106 $ Reprise d'espaces dans le bâtiment Saint-Gabriel-Lalemant (pour le primaire) 13 940 456 $ Reprise d'espaces dans le bâtiment Saint-Donat (pour le primaire) 13 098 493 $ Construction d'une école primaire dans le secteur Griffintown* 2 169 596 $ Construction d'une école primaire sur le site du Grand Séminaire dans le centre-ville de Montréal* 3 469 640 $ Réaménagement de l'école des métiers de la construction de Montréal 810 896 $ Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Agrandissement de l'école de la Mosaïque, édifice Mc Murray 12 658 547 $ Agrandissement de l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont 14 218 977 $ Agrandissement de l'école secondaire Mont-Royal 14 725 554 $ Agrandissement de l'école Saint-Louis 14 351 136 $ Agrandissement de l'école Saint-Rémi 15 791 197 $ Bonification du projet de construction d'une école primaire dans l'arrondissement Outremont 17 255 992 $ Acquisition du 4280, boulevard Saint-Jean afin d'y déménager des élèves du Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé, édifice Pierrefonds 4 353 886 $ Réaménagement du bâtiment situé au 860, boulevard de la Côte-Vertu

(pour l'ajout de classes d'accueil et de francisation) 9 151 601 $ Acquisition et transformation du centre communautaire Albert-Gariepy, situé au 800, rue Sherbrooke (arrondissement Lachine) afin de le convertir en école primaire 12 072 068 $ Construction d'une école primaire dans l'arrondissement Saint-Laurent 14 636 129 $ Construction d'une école primaire dans le secteur Nord-Ouest 12 807 701 $ Construction d'une école primaire à Mont-Royal 25 053 170 $ Construction d'une école primaire dans le secteur Saint-Laurent ouest 21 355 819 $ Élaboration du dossier d'affaires pour la construction d'une école secondaire dans le secteur LaSalle 10 000 000 $ Élaboration du dossier d'affaires pour la construction d'une école secondaire dans le secteur Nord-Ouest 10 000 000 $ Transfert de l'école Allancroft de la CS Lester-B.-Pearson (réaménagement et agrandissement)* 2 879 858 $ Total 382 367 713 $

* Projets financés approximativement à 10 %. Le financement sera complété lorsque les projets seront prêts à franchir les autres étapes.

