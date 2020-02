Plus de 360 000 $ en soutien à des projets de coopération en Amérique latine et dans les Antilles

QUÉBEC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annoncent l'octroi de 363 665 $ pour la réalisation de 58 projets de coopération bilatérale en Amérique latine et dans les Antilles, plus précisément en Colombie, au Brésil, dans l'État du Jalisco, au Mexique, à Cuba et à Haïti. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie soutient 49 de ces projets pour un total de 312 665 $. Le ministère de la Culture et des Communications appuie quant à lui 9 projets, à hauteur de 51 000 $.

Les projets sélectionnés répondent aux orientations de la Vision internationale du Québec et favorisent le déploiement d'une diplomatie d'influence et économique en offrant une visibilité accrue au Québec dans les secteurs prioritaires suivants : développement économique et entrepreneurial, recherche et innovation, éducation, culture, environnement et lutte contre les changements climatiques.

La collaboration entre organismes, établissements d'enseignement, chercheurs, entrepreneurs, créateurs ou artistes québécois et étrangers est ainsi encouragée, ce qui permet de développer et de renforcer les relations bilatérales qu'entretient le Québec en Amérique latine et dans les Antilles.

Les projets ont été évalués selon leur pertinence par rapport aux thèmes ciblés, les retombées concrètes attendues, leur caractère novateur et structurant, la qualité et la rigueur de leur montage financier et des étapes de réalisation, la complémentarité du partenariat et son potentiel de durabilité.

Citations :

« Les programmes de coopération bilatérale sont un des principaux instruments de l'action internationale du Québec, car ils permettent de développer et de consolider les relations que nous entretenons avec des gouvernements étrangers grâce à des projets concrets. Ils contribuent aussi à diversifier nos marchés et nos réseaux de contacts, et à faire connaître la compétence et l'expertise de nos partenaires québécois au-delà des frontières du Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Ce soutien financier témoigne de la volonté du ministère de la Culture et des Communications de renforcer les actions de coopération avec les partenaires internationaux stratégiques. Des projets culturels bilatéraux dans une panoplie de secteurs comme la bande dessinée, le cinéma ou le patrimoine sont ainsi développés. Je suis fière que le Québec rayonne grâce à ces projets qui participent à la diffusion de la culture québécoise à l'étranger. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le processus de sélection des appels à projets est rigoureux et comporte plusieurs étapes, dont une consultation auprès des ministères sectoriels partenaires et des représentations du Québec à l'étranger.

Jusqu'à maintenant, pour l'année budgétaire 2019-2020, c'est 368 projets de coopération qui ont été soutenus par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie dans 29 pays et régions, pour un investissement total de 2 332 801 $.

Le ministère de la Culture et des Communications participe au soutien financier de 65 projets culturels de coopération bilatérale sur 16 territoires au cours de l'année budgétaire 2019-2020, pour un soutien totalisant 260 000 $.

Lien connexe :

- Appels à projets MRIF : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets

