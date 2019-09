Plus de 352 000 $ au CPE Les Moussaillons de Joliette pour une deuxième installation

JOLIETTE, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour assurer le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et faciliter la conciliation famille-travail-études, le gouvernement du Québec octroie une subvention de 352 341 $ au CPE Les Moussaillons de la municipalité de Joliette pour sa deuxième installation. Cette aide financière est accordée dans le cadre du programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui. Avec cette nouvelle installation, le CPE Les Moussaillons pourra offrir 78 nouvelles places subventionnées à l'intention du personnel et des parents-étudiants de la Commission scolaire Les Samares.

Le programme de financement des infrastructures fournit aux centres de la petite enfance les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

Citation

« Les services de garde éducatifs à l'enfance jouent un rôle essentiel dans le développement global des enfants. C'est pourquoi notre gouvernement souhaite en accroître l'accès afin que chaque enfant puisse réaliser son plein potentiel. Nous souhaitons également appuyer des projets novateurs qui facilitent la conciliation des responsabilités familiales avec celles en lien avec le travail ou les études, tels que le projet mis de l'avant par la Commission scolaire Les Samares. L'aide financière annoncée aujourd'hui est donc une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et au développement des enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je me réjouis que les familles de notre région puissent avoir accès à de nouvelles places subventionnées et que l'on continue de développer le réseau pour encore mieux servir ces familles. Cette nouvelle installation permettra à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier d'un environnement sain, sécuritaire et agréable où ils pourront s'épanouir pleinement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Il s'agit de financement intérimaire pour la réalisation des projets. Les montants pourront être modulés en fonction du coût des travaux entrepris et des différentes règles applicables au PFI des centres de la petite enfance.

L'attribution de ces nouvelles places subventionnées fait suite à un appel de projets tenu en 2013.

