Plus de 350 000 $ au CPE Le Colibri de Farnham pour rénover ses installations

FARNHAM, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Pour assurer le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement du Québec octroie une subvention de 350 253,40 $ au centre de la petite enfance (CPE) Le Colibri de Farnham pour la réalisation de son projet de rénovation visant à préserver l'intégrité du bâtiment. Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui.

Le PFI fournit aux centres de la petite enfance les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui est une action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l'épanouissement de nos enfants. Grâce à des projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places subventionnées pour toujours mieux répondre aux besoins des parents du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Ces rénovations permettront au CPE Le Colibri de recevoir les enfants dans un environnement encore plus sécuritaire et stimulant, où ils pourront s'amuser et s'épanouir pleinement. Ainsi, nous répondrons encore mieux aux besoins des familles de la circonscription de Brome-Missisquoi. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Fait saillant

Il s'agit de financement provisoire pour la rénovation d'installations. Le montant pourra être modulé en fonction du coût des travaux entrepris et du respect des différentes règles applicables au PFI des centres de la petite enfance.

