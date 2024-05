Plus de 30 partenaires engagés - Le programme GoRéemploi, une première initiative de ce genre au pays, est officiellement lancé au Québec

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - GoRecycle , l'organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour le recyclage responsable des appareils réfrigérants et de climatisation, marque un tournant dans son engagement environnemental avec le lancement officiel de GoRéemploi . Cette initiative, première du genre au Canada, vise à donner une seconde vie aux appareils réfrigérants et de climatisation, réduisant ainsi les déchets et contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Plus de 30 partenaires se sont déjà ralliés au réseau GoRéemploi, couvrant les régions du Grand Montréal, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-St-Jean et des Laurentides. Ces partenaires sont des organisations engagées dans la revente d'appareils ménagers usagés qui ont pris l'engagement de respecter les meilleures pratiques afin d'offrir des appareils de seconde main de qualité aux consommateurs. Ils sont facilement identifiables grâce à la carte interactive sur le site web de GoRecycle .

En choisissant d'acheter leurs appareils chez le partenaire GoRéemploi, les clients bénéficient d'une confiance accrue, sachant que ces partenaires ont pris l'engagement d'offrir des produits fonctionnels, exempts de rappels, réparés, si nécessaire, par des professionnels compétents. De plus, ils bénéficient d'une garantie légale sur les appareils d'occasion.

Ainsi, en optant pour GoRéemploi, le consommateur joue un rôle crucial dans la protection de l'environnement et dans le soutien à l'économie locale tout en ayant accès à des produits de qualité, conformes aux réglementations, et à des prix abordables.

Depuis ses débuts, GoRecycle a l'ambition de donner une 2e vie aux appareils toujours fonctionnels avant de les recycler de manière responsable, favorisant ainsi leur réutilisation. En constatant des disparités importantes dans les pratiques des vendeurs d'appareils d'occasion, nous avons réalisé que les consommateurs et les acteurs du réemploi souhaitaient un moyen de distinguer les entreprises respectueuses de la réglementation lors de la vente d'appareils usagés. C'est ainsi qu'est né GoRéemploi : un programme qui reconnaît et fait la promotion des professionnels du réemploi qui respectent les meilleures pratiques. Il s'agit d'un signe de confiance qui met en lumière leurs bonnes actions. C'est une avancée importante dans ce marché, et le tout premier programme de ce genre au pays!

Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle.

Par l'implantation de ce programme et en encourageant les citoyens qui souhaitent acheter usagé à se tourner vers GoRéemploi, GoRecycle réaffirme sa mission de valoriser les appareils réfrigérants de manière responsable tout en ayant un impact significatif sur la réduction des déchets et dans la lutte aux changements climatiques.

Un réseau qui s'élargit

GoRecycle continue d'élargir son réseau pour offrir davantage d'options de réemploi aux citoyens à travers le Québec. Les organisations proposant des appareils ménagers d'occasion sont invitées à contacter l'équipe à [email protected] pour devenir membre du réseau.

À propos de GoRecycle

GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour assurer le recyclage responsable des appareils ménagers domestiques au Québec. Nous sommes présents dans plus de 500 points de collecte, dont 300 points de dépôt public dans la province. Notre mission est de mobiliser tous les acteurs du Québec à valoriser les appareils réfrigérants et climatisés de manière responsable. Nous avons pour ambition d'avoir un impact significatif dans la lutte aux changements climatiques et sur la réduction des déchets. Parce qu'avec chaque appareil récupéré, nous évitons le rejet de GES et de déchets dans l'environnement.

À propos de GoRéemploi

GoRéemploi, porté par GoRecycle, est un réseau de partenaires qui offre des solutions concrètes et encadrées pour ceux qui souhaitent acquérir des appareils réfrigérants et de climatisation d'occasion. Les partenaires, des professionnels qualifiés, s'engagent à fournir des appareils de qualité, provenant du réemploi, accompagnés d'une garantie légale, de réparations professionnelles et de vérification des antécédents. L'objectif de GoRéemploi est de tenter de donner une 2e vie aux appareils en bon état tout en réduisant les déchets. En achetant un appareil auprès d'un partenaire du réseau, les citoyens contribuent à une démarche durable.

Renseignements: Pour plus d'informations ou une demande d'entrevues : Camille Asselin, Conseillère principale en relations publiques, 450 602 4002 | [email protected]