MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Soucieuse d'être présente au cœur de nos régions et de faciliter le quotidien des familles et des PME de partout au Québec, Vidéotron annonce avoir complété une série d'investissements importants qui ont permis de connecter plus de 30 000 nouveaux foyers à Internet haute vitesse en région.

Amorcés en 2017, ces investissements majeurs, totalisant plus de 25 M$, ont permis de connecter des milliers de familles et d'entreprises d'ici au réseau de Vidéotron. La majorité des nouvelles connexions effectuées ont été réalisées en région, majoritairement dans Lanaudière et les Basses-Laurentides, en Outaouais, en Estrie, en Montérégie et dans Charlevoix.

« Vidéotron tient à appuyer les communautés locales en devenant le complice de la vie connectée de tous les Québécois. Les derniers mois nous l'ont bien démontré, l'accès à un réseau Internet fiable et rapide est une nécessité tant pour demeurer connectés avec nos proches que pour assurer le développement économique de nos régions. Nous sommes déterminés à connecter le plus de foyers et d'entreprises possible au Québec. » a tenu à souligner Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Vidéotron compte poursuivre l'investissement d'importantes sommes afin de répondre aux besoins grandissants en matière de connectivité et d'accès à Internet. Rappelons que le réseau de Vidéotron rejoint plus de 90 % de la population québécoise. Grâce aux investissements massifs de Vidéotron en infrastructures au cours des dernières années, le Québec peut maintenant compter sur l'un des plus grands réseaux hybrides fibre optique-câble coaxial en Amérique du Nord.

Rappelons que Vidéotron a déposé le 30 septembre dernier, une demande d'enquête au Bureau de la concurrence du Canada ainsi qu'une poursuite en dommages et intérêts contre Bell. Ces actions visent directement les pratiques utilisées par le géant des télécommunications afin de ralentir, voire bloquer l'accès à ses poteaux. L'utilisation de ces infrastructures est essentielle pour tout fournisseur qui souhaite étendre son réseau. N'eût été de ces pratiques anticoncurrentielles, un plus grand nombre de foyers auraient pu être connectés à internet par Vidéotron.

