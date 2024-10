Plus de 3 millions $ pour 70 places en CPE à Saint-Ferréol-les-Neiges

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La députée de Châteauguay et adjointe parlementaire de la ministre de la Famille, Mme Marie-Belle Gendron, au nom de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et accompagnée virtuellement par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ainsi que par la directrice générale du CPE La Peluche, Mme Monia Leblanc, est heureuse d'annoncer l'inauguration de l'installation Boréale du CPE La Peluche permettant d'offrir 70 nouvelles places à 9,10 $ en CPE dans la région de Charlevoix depuis ce printemps.

Les deux premières installations du CPE La Peluche, les installations Montagnard et La Volière, accueillent déjà 160 enfants, dont 30 poupons. La nouvelle installation Boréale peut recevoir pour sa part 70 enfants, dont 10 poupons. Ce nouveau projet est rendu possible grâce à un soutien financier de plus de 3 millions de dollars du gouvernement du Québec et au don d'un terrain de la part de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, auxquels s'ajoute un apport financier du CPE.

Au total, 230 enfants, dont 40 poupons, peuvent ainsi se développer dans un environnement sécuritaire et chaleureux. Ce sont donc des centaines de parents qui peuvent retourner sur le marché du travail et profiter d'une place en CPE à 9,10 $.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé en octobre 2021 le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, plus de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées partout au Québec.

Citations :

« C'est une journée très importante pour les enfants et les familles de Saint-Ferréol-les-Neiges. Des services de garde éducatifs à l'enfance comme le CPE La Peluche permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région qui pourront bénéficier de services de qualité à un coût abordable. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

« Grâce à la nouvelle installation du CPE La Peluche, c'est plus d'une centaine de parents de la Côte-de-Beaupré qui peuvent maintenant profiter, en toute quiétude, de services de garde abordables pour leurs tout-petits. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet d'envergure pour la région, et à remercier celles et ceux qui le feront vivre à travers l'éducation par le rire et le jeu. Merci de votre implication et de votre dévouement pour les enfants de Saint-Ferréol-les-Neiges! »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire de la ministre de la Famille

« L'ouverture du CPE La Peluche est une excellente nouvelle pour les parents de la Côte-de-Beaupré. Ainsi, 70 enfants du coin auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincue que les enfants y seront traités avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« En plus d'augmenter l'offre de places subventionnées dans la région, l'arrivée de cette troisième installation répondra aux besoins des parents de la Côte-de-Beaupré en leur offrant des services de garde éducatifs de qualité. Quotidiennement, nous croisons des parents heureux d'avoir une place en service de garde pour leur enfant, du personnel engagé et surtout des enfants pleins de vie, dans un milieu bien enraciné dans sa communauté. Le bâtiment, conçu pour répondre aux besoins des petits et grands humains, s'intègre harmonieusement dans son environnement au cœur de la forêt boréale. De sa conception à sa première journée d'ouverture, ce projet s'est déroulé sans embûche, grâce à la contribution d'une équipe efficace et expérimentée. »

Monia Leblanc, directrice générale du CPE La Peluche

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir un milieu de garde à nos citoyens qui soit en adéquation avec la nature et qui comble les besoins de services entre Beaupré et Charlevoix. »

Mélanie Royer-Couture, mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges

Liens connexes :

Pour se tenir informé à propos du développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Marie-Noël Gagnon, Attachée de presse de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Kariane Bourassa, [email protected], Cellulaire : 418 956-8649; Pour renseignements : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, [email protected], Cellulaire : 438 368-1307