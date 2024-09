Plus de 3 M$ pour un CPE de 80 places à Princeville

PRINCEVILLE, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée du maire de Princeville, M. Gilles Fortier, et de la directrice générale du CPE La Petite Bande, Mme Marie-France Ouellette, a procédé aujourd'hui à la pelletée de terre de la nouvelle installation du centre de la petite enfance.

Le CPE La Petite Bande devait être relocalisé et souhaitait du même coup augmenter son offre de service pour les familles de la région. Le ministère de la Famille a augmenté la capacité de son permis de 30 places. Ce sont donc 80 places au total, dont 20 places pour les poupons, qui seront offertes aux parents.

Mentionnons que le CPE accueille des enfants ayant des besoins de soutien particulier parce qu'ils vivent par exemple avec un retard de développement, une paralysie cérébrale ou un trouble du spectre de l'autisme. Cinq éducatrices spécialisées d'une équipe formée selon l'approche High Scope (à portée élevée) contribuent au bien-être des tout-petits. Cette approche permet aux enfants d'accroître davantage leur autonomie et de faire des choix basés sur les intérêts du moment.

Le projet est possible grâce à un soutien financier de plus de 3 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec et de 90 000 $ de la Ville de Princeville. La nouvelle installation du CPE accueillera les 80 enfants en avril prochain.

« J'admire le CPE La Petite Bande pour sa détermination à offrir encore plus de places aux familles de Princeville. En triplant son offre pour les places de poupons, le CPE fait un cadeau à sa communauté. Ce sont donc davantage de familles qui pourront laisser ce qu'elles ont de plus précieux dans un lieu sécuritaire et chaleureux. Je souhaite saluer au passage toutes les personnes qui ont travaillé fort pour faire de ce projet une réalité. Je suis convaincue que les enfants et le personnel y passeront des moments magiques. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Avec une communauté en pleine croissance, il était devenu nécessaire d'avoir de nouvelles places en CPE. C'est un service primordial pour les familles de Princeville. Je suis donc fier que la municipalité ait pu contribuer au projet de relocalisation du CPE La Petite Bande. Les anciens locaux sont ainsi laissés derrière pour une magnifique installation neuve qui accueillera les enfants dès avril prochain. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. »

Gilles Fortier, maire de Princeville

« Ce nouveau bâtiment permettra à notre personnel et aux tout-petits qui le fréquentent d'évoluer dans un environnement moderne, sécuritaire et adapté aux besoins. Une étape importante pour améliorer la qualité de vie de notre « Petite Bande » a été franchie aujourd'hui. Je tiens à souligner l'apport et la grande disponibilité de l'ensemble des partenaires. »

Marie-France Ouellette, directrice générale du CPE La Petite Bande

Grâce à cette nouvelle installation, le CPE La Petite Bande offrira, dans ses deux installations, un total de 116 places à 9,10 $, dont 30 pour les poupons.

