Plus de 3,5 millions de dollars pour améliorer les infrastructures et les aires de jeux extérieurs dans les CPE

QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour assurer la santé et la sécurité des enfants et aménager ou réaménager des aires de jeux extérieurs dans les centres de la petite enfance (CPE), le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 551 909 $ dans le cadre des deux volets de la Subvention pour les projets d'investissement en infrastructures (SPII). Cette aide financière assurera la réalisation de 103 projets à travers le Québec.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, et de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, au CPE Les petits patriotes de Deux-Montagnes. La SPII permet aux CPE de réaliser des travaux d'infrastructures de moins de 50 000 $.

D'abord, une somme de 1 526 251 $ est octroyée pour financer 53 projets dans le volet régulier de la SPII, soit la réalisation de travaux d'infrastructures généraux. De plus, une somme de 2 025 658 $ est accordée pour financer 50 projets dans le volet de la SPII qui concerne le réaménagement des espaces extérieurs de jeux.

Citation

« Notre gouvernement veut agir tôt pour favoriser le plein épanouissement des enfants. C'est pourquoi nous mettons à la disposition des CPE du financement pour les aider à offrir des services de garde de qualité, conformes aux exigences légales et réglementaires. Les sommes versées pour ces travaux d'infrastructures contribuent à créer des milieux de vie sains, sécuritaires et stimulants pour les tout-petits, afin d'assurer le développement de leur plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très heureux de prendre part à cette annonce importante pour les enfants et les familles de ma circonscription de Deux-Montagnes, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Le projet du CPE Les petits patriotes contribuera à l'amélioration de la santé et de la sécurité des enfants sur plusieurs plans, notamment en réaménageant ses espaces extérieurs de jeux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles de la région des Laurentides. Grâce à cette aide financière, les enfants pourront profiter d'infrastructures sécuritaires et de qualité ainsi que d'aires de jeux rafraîchies et modernes, favorisant ainsi leur développement global. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le volet régulier de la SPII permet aux CPE de réaliser des projets de rénovations urgentes ou nécessaires ou encore des projets visant à améliorer la qualité, à augmenter la durée de vie ou à accroître le potentiel de services des infrastructures. Par exemple, les travaux peuvent inclure la réfection de la toiture, le remplacement des portes et fenêtres ou du revêtement extérieur et la réparation de la rampe d'accès pour personnes handicapées.

Le volet relatif à l'aménagement ou le réaménagement des aires de jeux extérieurs vise le financement de projets qui permettent aux enfants de profiter d'aires de jeux rénovées pour l'activité physique, la socialisation et l'apprentissage. Ces améliorations favorisent le développement global et l'apprentissage de saines habitudes de vie chez les tout-petits.

Le soutien financier est octroyé à la suite de deux appels de projets qui ont pris fin le 7 mai 2019.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, antoine.deladurantaye@mfa.gouv.qc.ca