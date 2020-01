Plus de 3,3 millions de dollars en soutien aux producteurs d'agneaux grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec versera un montant net de plus de 3,3 millions de dollars aux producteurs d'agneaux dans le cadre de la deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2019 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Pour les producteurs d'agneaux, ce paiement représente 11,34 dollars par agneau et 0,2766 dollar par kilogramme d'agneau vendu. À ce jour, pour l'année d'assurance 2019, un montant brut de plus de 13,5 millions de dollars a été versé.