CHANGSHA, Chine, 5 août 2021 /CNW/ - Micomme s'est récemment associé à des partenaires polonais et péruviens pour réaliser l'achat centralisé par le gouvernement de 1 600 et de 1 500 unités d'oxygénothérapie nasale à haut débit respectivement. Ces deux achats constituent des réserves matérielles stratégiques pour les gouvernements locaux. La pandémie mondiale est toujours présente, et la sécurité des gens est le principal objectif des gouvernements. Les projets reflètent également la prévoyance et la détermination des gouvernements locaux. Les deux achats ont été livrés en juin 2021.

Micomme Medical, chef de file de la thérapie respiratoire non invasive en Chine, a lancé en 2017 son premier dispositif transnasal de thérapie par oxygénothérapie nasale à haut débit (ci-après appelé ONHD) OH-70C. Au début de la pandémie, Micomme Medical a réagi rapidement pendant le traditionnel festival chinois du printemps. Tous les employés sont retournés au travail après les vacances, la chaîne de production a été entièrement activée et plus de 5 000 unités d'ONHD ont été envoyées à Wuhan immédiatement. En 2020, Micomme a réalisé plus de 10 000 installations d'ONHD dans le monde (sans compter la Chine) et a aidé les pays du monde entier à lutter contre la COVID-19 avec une capacité de production de 500 unités par jour.

Le dispositif oxygénothérapie nasale à haut débit est l'appareil recommandé par l'OMS et les directives internationales connexes pour le traitement des patients atteints de la COVID-19. Il vise à augmenter rapidement la saturation en oxygène (SpO2) du patient et à améliorer les symptômes de l'hypoxie chez les patients en fournissant un mélange gazeux air-oxygène à haut débit aux patients dont la température, l'humidité et la concentration en oxygène sont constantes. Micomme, l'un des premiers fabricants d'ONHD en Chine, a gagné la reconnaissance du marché grâce à son excellente qualité de produits et à ses performances exceptionnelles. Dans la bataille contre la COVID-19, Micomme remplit son engagement en tant que chef de file dans son domaine.

