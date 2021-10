Plus de 28 millions de dollars versés aux producteurs de foin dans le cadre du Programme d'assurance récolte

LÉVIS, QC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec annonce qu'elle versera un premier paiement de plus de 28 millions de dollars à plus de 3 860 producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte.

Ce paiement porte sur les dommages causés par :