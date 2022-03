Plus de 260 M$ investis pour le pont Laviolette

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en compagnie du député de Maskinongé, M. Simon Allaire, a annoncé aujourd'hui le coup d'envoi de la réalisation du projet de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette.

Des travaux préparatoires sous la structure seront exécutés dès l'automne 2022 pour permettre le début du remplacement de la dalle centrale en 2023. Cette seconde étape, qui débutera en 2023, s'échelonnera sur trois ans afin de limiter les répercussions sur la circulation. Ce projet, qui représente un important investissement de 261,1 M$, permettra d'assurer la pérennité de cette structure, dont la dalle centrale d'origine arrive à la fin de sa vie utile.

En raison de l'emplacement stratégique du pont, aucune fermeture complète de la structure n'est prévue dans le cadre du projet. Un arrimage a aussi été amorcé avec différents partenaires clés, notamment les services d'urgence, afin d'assurer une bonne collaboration tout au long du chantier.

Citations

« Avec un volume quotidien de près de 42 000 véhicules, le pont Laviolette est essentiel à la mobilité des personnes et des biens des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et même de l'Estrie. Je suis donc très fier d'annoncer ces travaux majeurs qui permettront d'assurer un lien interrives sécuritaire et fonctionnel. En plus de réduire les coûts d'entretien au cours des prochaines années, cette solution s'avère aussi la plus viable, puisque la durée de vie de la dalle, après remplacement, est estimée à 70 ans. Notre gouvernement accorde une place importante à la sécurité et à la prospérité des régions, et nous le démontrons une fois de plus avec cet investissement majeur. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le pont Laviolette est un symbole de fierté et de prospérité pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Depuis sa construction, il constitue un levier important pour le développement socioéconomique et touristique de nos régions. Il représente aussi un lien clé pour le transport routier et l'économie de tout le Québec. Ce projet d'envergure est donc incontournable. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'annonce de ces travaux est une excellente nouvelle, car le pont Laviolette forme un trait d'union entre la Mauricie et le Centre-du-Québec, qui sont intimement liés. En effet, les économies de nos deux régions sont devenues interdépendantes depuis la présence du pont dans le paysage. Il s'agit aussi d'un axe essentiel pour le transport lourd et les activités du parc industriel de Bécancour. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Chaque jour, des milliers de résidents et de travailleurs de Maskinongé et des circonscriptions voisines empruntent le pont Laviolette pour avoir accès aux services, aux emplois et aux commerces. Ce projet de réfection va permettre de préserver la qualité de vie et la mobilité de la population, ainsi que notre économie locale. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Je salue les partenaires sur le terrain qui collaborent déjà avec l'équipe du ministère des Transports pour établir des mesures efficaces et nécessaires au maintien de la circulation pendant les travaux. Je veux rassurer la population : un accès sera préservé en tout temps pour les véhicules d'urgence et les déplacements essentiels. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants

L'ensemble des travaux s'échelonnera sur quatre ans.

Travaux préparatoires : automne 2022



Travaux principaux pour le remplacement de la dalle centrale : 2023 à 2025

Les travaux préparatoires, prévus à l'automne 2022, seront effectués sous le tablier et comprendront la protection de divers équipements ainsi que la mise en place des plates-formes nécessaires aux travaux de remplacement de la dalle.

La nouvelle dalle sera construite à partir d'éléments préfabriqués afin de limiter les répercussions sur les déplacements des usagers.

Cette option permettra de conserver le pont ouvert pendant l'ensemble des travaux.

Les dalles des approches du pont ont été remplacées en 2006 et en 2007.

en 2007. Mis en service en décembre 1967, le pont Laviolette a célébré son 50 e anniversaire en 2017.

anniversaire en 2017. Avec sa superstructure métallique d'une longueur de 1 375 mètres, ce pont est la plus longue structure en acier au Québec.

Liens connexes

