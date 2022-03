Plus de 220 000 $ à l'Académie du cinéma de Québec

QUÉBEC, le 12 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, annoncent l'octroi de 221 796 $ à l'Académie du cinéma de Québec pour la réalisation du projet intitulé La réalité par la fiction.

La somme accordée vise à faire découvrir le cinéma québécois à près de 500 étudiants du programme collégial Techniques de travail social, pour enrichir leur formation. Le projet prévoit la diffusion de différentes œuvres cinématographiques et télévisuelles québécoises qui reflètent diverses réalités sociales. Chaque diffusion sera précédée d'une préparation avec l'enseignant et sera suivie d'activités pédagogiques telles que des mises en situation inspirées des personnages du film ou des entretiens avec des artisans des productions présentées. Des outils pédagogiques seront élaborés sous forme de trousses pédagogiques. Le tout sera réalisé en partenariat avec une dizaine d'établissements collégiaux du Québec offrant le programme Techniques de travail social.

Le contenu cinématographique et télévisuel québécois, porteur de réalités variées, permettra d'enrichir les stratégies pédagogiques dans la formation des futurs techniciens et techniciennes en travail social. C'est une forme d'intégration de la culture québécoise à l'éducation et une autre façon de mettre en valeur le travail de nos créateurs dont nous pouvons être fiers.

« Notre gouvernement accorde une grande importance à l'offre d'activités culturelles afin d'enrichir la formation des étudiants et de faire rayonner la culture du Québec. Le projet La réalité par la fiction est une occasion hors pair de faire connaître nos productions cinématographiques et télévisuelles québécoises. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis ravi que l'aide accordée par notre gouvernement permette la réalisation de ce projet de l'Académie du cinéma de Québec qui se trouve dans ma circonscription. La culture est un puissant vecteur de changement et les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises sont des outils capables de mieux représenter les valeurs et les réalités plurielles de notre société dans la formation des étudiants en techniques de travail social. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

