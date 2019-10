Plus de 200 représentants d'entreprises réunis pour identifier des solutions - Fermeture du tunnel Mont-Royal : les employeurs mobilisés pour les mesures d'atténuation REM

Le REM est le plus important chantier en transport collectif en construction et la transformation complète de la ligne Deux-Montagnes amène de nombreux défis. Cette mobilisation des employeurs, une première au Québec, est nécessaire afin de les sensibiliser à la situation et de les inviter à faire partie de la solution, puisque l'impact sera ressenti jusqu'à la fin de 2023.

Rappelons que le 9 septembre dernier, le ministère des Transports, l'Autorité régionale de transport métropolitain et CDPQ Infra, en collaboration avec les sociétés de transport de la région métropolitaine, ont présenté un réseau transitoire en transport collectif dans le cadre de la fermeture du tunnel Mont-Royal en janvier 2020. Ces mesures représentent un investissement de 192 millions de dollars afin d'accompagner les usagers au cours de cette importante transition entre le train actuel et le métro léger que sera le REM.

Citations

« La construction du Réseau express métropolitain amène de nombreux défis pour les travailleurs de la grande région métropolitaine. Bien que nous ayons présenté des mesures d'atténuation pour limiter l'impact lors de la transition du réseau, il était nécessaire de rassembler les employeurs et générateurs de déplacements afin de les sensibiliser à la situation qui sera vécue par les usagers des lignes de Deux-Montagnes et Mascouche entre 2020 et 2023. Le gouvernement veut inclure les employeurs dans la solution, en les mobilisant aujourd'hui pour trouver des solutions concrêtes. Un guide des meilleurs pratiques sera produit et une plateforme d'échange sera mise sur pied pour les accompagner à travers les différentes étapes de travaux. Nous faisons tous partie de la solution! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La communauté d'affaires appuie le REM depuis son lancement en 2016. Je tiens à souligner le leadership et l'esprit de collaboration de CDPQ Infra qui s'assure d'impliquer tous les partenaires depuis le début du projet. Le nombre de gestionnaires d'entreprise mobilisé aujourd'hui démontre que les employeurs sont engagés à proposer des solutions pour faciliter la mobilité de leurs employés durant les travaux. Le Grand Montréal est en transformation et les projets d'infrastructures hautement structurants comme le REM contribueront à sa prospérité. À court terme, on doit tout faire pour partager les meilleures pratiques développées par les entreprises qui se démarquent comme championnes de la mobilité. » a ajouté Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Nous sommes heureux de voir que les employeurs ont répondu en grand nombre à l'appel. Bâtir le REM est un défi colossal, c'est le projet de toute une génération et c'est collectivement que nous y arriverons. Je salue donc la participation de tous et chacun à cette importante journée ainsi que l'ensemble des solutions mises sur la table. Aucun effort ne doit être ménagé et la journée d'aujourd'hui en est la démonstration. Merci également à la Chambre de commerce du montréal métropolitain pour l'organisation de cette demi-journée et au gouvernement du Québec pour l'avoir rendu possible. »

Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

