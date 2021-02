Plus de 200 organismes communautaires mobilisés pour des plans d'action locaux de lutte à la COVID-19

Le Consortium COVID Québec investit près de 7 millions pour freiner la COVID-19 dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Consortium COVID Québec soutient des plans d'action locaux pour freiner la COVID-19 dans les communautés les plus affectées par la pandémie. Ces plans, élaborés de concert avec les milieux communautaire, municipal et de la santé et épaulés par la Croix-Rouge, permettent aux organismes du Grand Montréal d'appuyer la sensibilisation, le dépistage et, sous peu, la vaccination, ainsi que d'offrir de l'aide matérielle et psychosociale aux personnes plus vulnérables face à la COVID-19.

Lors de la première phase de l'initiative ayant débuté en juillet, les plans d'action financés par le Consortium touchaient un territoire de 1,2 million de personnes dans la grande région de Montréal. L'objectif de la deuxième phase est maintenant d'étendre le même modèle d'approche territoriale pour atteindre 3 millions de personnes à Montréal, Laval et Longueuil. Cela sera possible grâce à l'engagement de plus de 200 organismes communautaires. Considérant que le déploiement de tels plans d'action implique des investissements considérables, les fondations et leurs partenaires investiront la somme supplémentaire de 4,2 millions de dollars. Au terme de la deuxième phase, près de 7 millions de dollars auront été investis par le Consortium.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'associe au Consortium avec un financement de 150 000 dollars qui vise à soutenir certains projets porteurs qui découleront des plans d'action locaux. « La région de Montréal est particulièrement touchée par la pandémie de COVID-19, c'est pourquoi la mobilisation du milieu communautaire est primordiale. Les plans d'action financés par le Consortium COVID Québec sont réfléchis et mis en œuvre par des acteurs communautaires qui connaissent le terrain et c'est ce qui fait la force de ce modèle », affirme Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole et la région de Montréal.

Quant à lui, le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal Montréal a conclu un partenariat formel avec les fondations, une innovation digne de mention. « Les plans communautaires soutenus par le Consortium COVID Québec sont d'une importance indéniable dans la lutte à la pandémie sur le territoire et c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir leur déploiement. Dans les prochaines semaines, la présence de bénévoles sur le terrain pour effectuer le travail de prévention, de promotion des activités de dépistage et de vaccination sera essentielle », soutient M. Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

« L'ajout d'appuis financiers vient mettre un sceau d'approbation supplémentaire sur les plans d'action communautaires soutenus par le Consortium COVID Québec depuis l'été 2020. Le modèle que nous avons mis en place a fait ses preuves dans la grande région montréalaise, et se déploie maintenant ailleurs au Canada, notamment en Alberta et en Ontario », a souligné M. Félix-Antoine Véronneau, coordonnateur COVID-19 du Consortium COVID Québec.

Des résultats qui découlent des plans d'action

Les plans d'action locaux ont démontré leur efficacité et leur impact contre la COVID-19. Dans les trois premiers mois de leur déploiement par 116 organismes et leaders locaux, ils ont permis de toucher plus de 110 000 personnes pour les informer, les appuyer pour le dépistage et soutenir leur isolement sécuritaire en cas de contagion. Près de 12% des personnes rejointes ont été référées pour une aide matérielle ou psychosociale, dont plus de 1 200 personnes aînées. Ces interventions aident donc à la fois à prévenir la COVID-19 et à renforcer le filet social.

« Rassembler autant de partenaires aussi rapidement et dégager une vision commune nécessite un travail de coordination de grande envergure. La Fondation du Grand Montréal est heureuse d'avoir été choisie pour la gestion des sommes investies par les fondations Molson, Trottier et Mirella et Lino Saputo alors que Fondations philanthropiques Canada sera partenaire dans le suivi des plans d'action et l'accompagnement de leur mise en œuvre. Nous sommes très fiers d'être associés à cette initiative philanthropique qui a fait ses preuves dans plusieurs quartiers durement touchés par la COVID et de poursuivre sa mise en œuvre », a mentionné Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

À propos du Consortium COVID Québec

Coordonné par la Fondation du Grand Montréal et Fondations philanthropiques du Canada, le Consortium COVID Québec a été créé en mars 2020 et est actuellement formé de trois grandes familles philanthropes de Montréal : la Fondation familiale Trottier, la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que la Fondation Molson. Il appuie des interventions probantes pouvant soutenir les communautés et les autorités publiques dans la réponse à la pandémie.

À propos de la Fondation du Grand Montréal

La Fondation du Grand Montréal (FGM) engage les individus, les familles et les organismes à soutenir leur communauté par la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La Fondation fait fructifier les actifs des fonds et guide les donateurs en identifiant les enjeux importants et en apportant un soutien aux acteurs dynamiques de la communauté. Elle encourage la philanthropie comme levier important du mieux-être du Grand Montréal.

SOURCE Consortium COVID Québec

