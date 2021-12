Plus de 200 000 trousses de tests rapides de dépistage de la COVID-19 disponibles demain dans les pharmacies du Québec

Les distributeurs en médicaments du Québec ont orchestré une campagne de

distribution sans précédent en appui aux objectifs de santé publique des autorités

MONTRÉAL, le 19 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les distributeurs pharmaceutiques du Québec, qui approvisionnent quotidiennement en médicaments tous les hôpitaux et pharmacies de la province, ont été mandatés il y a quelques jours par les autorités de santé publique afin d'assurer la distribution de quelque 4,2 millions de tests de dépistage de la COVID-19 (plus de 800 000 trousses) aux pharmacies de toutes les régions d'ici le début de la période des Fêtes.

« Nos membres sont particulièrement fiers de s'être vu confier la responsabilité d'une opération aussi importante à quelques jours de Noël. Malgré les échéanciers très serrés, les défis liés à la météo, et le fait que les premiers tests rapides destinés aux pharmacies soient arrivés dans nos entrepôts du Québec il y a moins de 48 heures pour la plupart, les équipes des sept centres de distribution de nos membres sont déterminées à assurer une logistique efficace pour qu'un maximum de Québécois aient accès à une trousse avant le début de la période de Fêtes, » a déclaré le président de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie, M. Albert Falardeau.

La première livraison effectuée dans le cadre de cette distribution de tests rapides permettra de doter chacune des plus de 1 900 pharmacies du Québec d'une première caisse de 108 trousses de cinq tests dès demain, ou mardi au plus tard pour certaines pharmacies situées en région plus éloignée. Par la suite, chaque jour jusqu'au 23 décembre, de nouveaux tests rapides arriveront au Québec et seront aussitôt répartis par les distributeurs à l'ensemble des pharmacies du Québec.

« Nous anticipons une demande forte à l'échelle du Québec et sommes entièrement conscients des défis associés aux approvisionnements limités. Nous sollicitons avec nos partenaires pharmaciens propriétaires la patience et la collaboration de la population dans ce contexte, alors que tous les efforts sont déployés pour que les plus de 800 000 trousses de tests rapides attendues d'ici le début de la période des Fêtes soient rendues disponibles aux millions de Québécois âgés de 14 ans et plus admissibles. »

Au total, quelques centaines de personnes sont mobilisées dans le cadre de cette opération de distribution, dont des membres des équipes d'approvisionnement, de logistique, des technologies de l'information, des communications et de la manutention de chacun des distributeurs en pharmacie du Québec - de même que de nombreux chauffeurs de camions à l'échelle de la province. Cette opération s'effectue alors que les distributeurs continueront d'assurer la distribution de tous les vaccins contre la COVID-19 aux pharmacies du Québec alors que s'accélère la campagne d'administration de la troisième dose.

Le rôle des distributeurs en pharmacie

Les distributeurs de médicaments assurent la distribution quotidienne ou quasi-quotidienne de plus de 15 000 différents produits pharmaceutiques dans toutes les régions du Québec. Ils agissent comme consolidateurs pour distribuer les médicaments de près de 200 fabricants vers plus de 1 900 pharmacies communautaires et plusieurs dizaines de CISSS, de CIUSSS et d'établissements publics de soins de santé.

À propos de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie (AQDP)

L'Association québécoise des distributeurs en pharmacie regroupe les membres suivants : Distribution Pharmaplus, Familiprix, Jean Coutu / McMahon, McKesson Canada et Pharmaprix, et représente une industrie qui fournit un service indispensable en approvisionnant en médicaments l'ensemble des pharmacies communautaires et hôpitaux du Québec. Grâce au professionnalisme et à l'engagement de ses membres, les patients peuvent compter sur la disponibilité de leurs médicaments quand ils en ont besoin, peu importe leur lieu de résidence. Pour plus de détails, consultez le www.aqdp.ca.

