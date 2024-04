Plus de 200 000 membres du corps professoral et étudiant utilisent maintenant les quatre applications gratuites et d'usage aisé de Contact North | Contact Nord pour l'éducation et la formation

THUNDER BAY, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - Plus de 200 000 membres du corps professoral et étudiant utilisent maintenant quatre applications gratuites et d'usage aisé pour l'éducation et la formation. Ces applications, alimentées par l'IA, ont été développées par Contact North | Contact Nord.

La première application, lancée en septembre 2023 il y a à peine sept mois, constate une utilisation qui augmente à un rythme à deux chiffres chaque semaine.

La suite en expansion de Contact North | Contact Nord comprend quatre applications personnalisées et faciles à utiliser, alimentées par l'IA, pour l'éducation et la formation :

« L'adoption enthousiaste de nos applications d'IA et la tendance soutenue à une croissance à deux chiffres sont des indicateurs clairs de la forte demande d'outils accessibles et interactifs d'éducation et de formation alimentés par l'IA », commente Ron Owston, associé de recherche de Contact North | Contact Nord en intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur.

« Contact North | Contact Nord met ses applications alimentées par l'IA gratuitement à la disposition de toute personne dans le cadre de son mandat qui consiste à soutenir l'innovation en matière d'éducation et de formation par la mise à l'essai et la recherche appliquée de nouveaux modes de prestation faisant appel à la technologie et à partager l'information en Ontario, à l'échelle nationale et internationale », a ajouté Maxim Jean-Louis, président-directeur général.

La protection des données des utilisatrices et utilisateurs est au cœur des préoccupations de Contact North | Contact Nord, qui veille à la sécurité et à la fiabilité des applications pour toute personne.

Les applications, offertes en anglais et en français, peuvent comprendre et répondre dans des dizaines d'autres langues.

Contact North | Contact Nord augmente le nombre de résidentes et résidents de l'Ontario mal desservis qui suivent des programmes et des cours en ligne auprès des collèges, des universités, des établissements autochtones et d'autres prestataires de l'Ontario, tout en restant dans leur communauté. Nous recrutons auprès des étudiantes et étudiants dans plus de 1 500 communautés et fournissons des services d'appui gratuits, soit en personne dans des lieux à travers la province, soit par téléphone, courriel, clavardage en direct ou séance virtuelle. Nos services sont disponibles en anglais et en français.

