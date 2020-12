Plus de 2 G$ investis dans la métropole - François Bonnardel et Chantal Rouleau donnent le coup d'envoi de la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent le début des travaux pour la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

Les premières interventions de cet important projet de maintien d'actifs consisteront à réaliser la réfection complète des tunnels de la sortie pour les rues de la Montagne et Saint-Jacques en direction est, incluant le démantèlement des derniers paralumes, et à remplacer les 37 ventilateurs d'extraction. À cet effet, le gouvernement du Québec vient d'octroyer les deux premiers contrats.

Ce projet, d'un peu plus de 2 G$, s'échelonnera sur une dizaine d'années, ce qui permettra de limiter les répercussions sur la mobilité des personnes et des marchandises. Près de la moitié des travaux seront réalisés à l'extérieur des voies de circulation, dont le remplacement des ventilateurs, et ne seront donc pas visibles pour les usagers de la route.

Le projet s'inscrit dans la volonté gouvernementale d'accorder une importance accrue au maintien des actifs, dans un contexte où plusieurs infrastructures métropolitaines nécessitent des travaux. Ces investissements permettront d'assurer la mobilité des personnes et des biens en pérennisant les infrastructures de transport.

Citations

« Le tunnel Ville-Marie comprend un échangeur souterrain, le seul que nous avons au Québec et l'un des rares en Amérique du Nord. Il s'agit de tout un exploit du génie québécois, dont nous pouvons être fiers. Comme gouvernement, il est de notre responsabilité d'assurer le maintien des deux tunnels afin qu'ils puissent continuer de contribuer à la vitalité économique et sociale du Québec. Nous faisons du maintien des actifs une priorité et c'est pour cela que notre gouvernement consacrera une somme de plus de 2 G$ à ce projet. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En procédant à ces travaux de réfection, nous nous assurons que les infrastructures pourront jouer leur rôle dans la région métropolitaine de Montréal pendant au moins 40 ans sans nouvelle intervention majeure de maintien. Il s'agit du seul lien autoroutier à traverser le centre-ville de Montréal d'est en ouest. Il est donc essentiel de le préserver. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le projet permettra de réparer des éléments structuraux, d'améliorer la sécurité et de remplacer les équipements d'exploitation tels que ceux liés à la ventilation, à l'électricité et au drainage.

Le premier lot de travaux a été scindé en quatre et comprend :

La réfection complète des tunnels de la sortie n° 4 (rue de la Montagne/rue Saint-Jacques ) et le démantèlement des derniers paralumes.

Durée des travaux : 2 ans.





Des entraves sont à prévoir dans ce secteur et elles seront confirmées en temps et lieu.



Le remplacement de 37 ventilateurs d'extraction.



Durée des travaux : 3 ans et demi.



L'amorce des travaux de migration électrique vers les 25 kilovolts.



Lancement de l'appel d'offres dans les prochains mois.



La reconstruction des tabliers des ponts Saint-Urbain et Saint-Laurent.

Lancement de l'appel d'offres en 2021.

Le projet de réfection majeure des tunnels concerne :

9 tubes de circulation;



10 ponts d'étagement;



29 murs de soutènement;



10 kilomètres de chaussée.

