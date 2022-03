Plus de 2,7 M$ pour la transformation numérique de 54 médias écrits

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, octroie 2 780 234 $ à 54 médias pour la poursuite du virage numérique de la presse d'information écrite. Cet investissement contribuera à augmenter leur compétitivité et à favoriser une diffusion encore plus grande de l'information aux citoyens et citoyennes.

Les sommes accordées par la ministre permettent une grande latitude aux médias dans le choix de leur projet. L'expérimentation et l'innovation sont encouragées et les projets de mise à niveau numérique sont aussi acceptés. Les projets d'adaptation numérique peuvent être, par exemple, la refonte d'une plateforme Web, l'implantation d'une application mobile, l'intégration de nouvelles pratiques journalistiques et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques, comme des vidéos et des balados.

L'investissement annoncé aujourd'hui provient du plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec annoncé en octobre 2019. Rappelons que ce dernier prévoyait un soutien financier de près de 250 M$ sur 5 ans pour assurer la stabilité du secteur.

Depuis la mise en œuvre de ce programme, 92 projets ont été soutenus, permettant ainsi d'appuyer financièrement près de 160 médias répartis dans toutes les régions du Québec. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 16 M$.

Citation

« Notre gouvernement continue de soutenir les médias écrits afin qu'ils puissent tirer profit du virage numérique. La presse écrite se déploie partout au Québec et joue un rôle essentiel pour informer la population. Il est primordial d'investir dans ces médias pour que la population continue d'avoir des sources d'informations variées et vérifiées. En appuyant nos médias et nos journalistes, nous souhaitons contribuer à l'évolution de leur modèle d'affaire dans un secteur fragilisé par les répercussions des nouvelles technologies. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet investissement de votre gouvernement appuie la transformation numérique de plus de 50 médias à travers le Québec. Je salue le dynamisme de ces entreprises qui mettront en œuvre des projets novateurs pour faciliter l'accès à l'information des citoyens et par surcroit les rendra plus compétitives dans le marché actuel »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants

Le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite permet aux entreprises, et à certains organismes de regroupement d'entreprises de presse et de médias communautaires, de recevoir une aide financière pour la réalisation de projets en phase avec le contexte numérique. Il devrait avoir un effet sur:

l'adaptation des entreprises de la presse d'information écrite au nouvel environnement et aux nouvelles pratiques;



la maximisation des revenus tirés des plateformes numériques;



le maintien de la production d'information locale et régionale par les entreprises de la presse d'information écrite.

Le 2 octobre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé son plan d'aide aux médias écrits. Cette annonce a eu un effet sur le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite : il a été prolongé et bonifié, notamment en ce qui concerne l'aide maximale pouvant être versée par projet, laquelle est passée de 50 % à 65 % des dépenses admissibles.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

Annexe

Entreprises bénéficiaires du deuxième appel de projets du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite (année financière 2021-2022)

Nom du bénéficiaire Médias de l'entreprise Somme Nombre

de médias Région administrative Journal le Soir Journal le Soir 52 000 $ 1 Bas-Saint-

Laurent Le Journal de Lévis,

coopérative de solidarité Le Journal de Lévis et Le

Peuple Lotbinière 304 254 $ 2 Chaudière-

Appalaches Les Éditions Nordiques 2007

inc. Le Charlevoisien, Journal

Haute-Côte-Nord, Journal

Le Manic et Le Nord-Côtier 203 000 $ 4 Côte-Nord The Record The Record 30 582 $ 1 Estrie 9369-0055 Québec inc. Courrier Laval 44 399 $ 1 Laval Les versants du Mont-Bruno

inc. Journal Les Versants du

Mont-Bruno, Le Journal de

Saint-Bruno, Le Journal de

Saint-Basile et Le Journal

de Chambly 173 682 $ 4 Montérégie Est Média Montréal Est Média Montréal 26 065 $ 1 Montréal Le Devoir inc. Le Devoir 320 639 $ 1 National MédiaQMI inc. Journal de Québec et

Journal de Montréal 400 000 $ 2 National Mishmash Media inc. L'Actualité 400 000 $ 1 National 9040-9681 Québec inc. The West Quebec Post,

Bulletin de Gatineau,

Pontiac Journal et

Bulletin d'Aylmer 30 770 $ 4 Outaouais Trium Médias inc. Le Lac-St-Jean, L'Étoile du

Lac, Le Nouvelles Hebdo et

Le Réveil 400 000 $ 4 Saguenay-

Lac-Saint-Jean La Fédération des télévisions

communautaires autonomes

du Québec Organisme de

regroupement représentant

39 télévisions

communautaires

autonomes du Québec 45 998 $

National 10684210 Canada inc. Journal Métro et 27 hebdos

de quartier à Québec

(7 médias) et Montréal

(20 médias)

Québec (les journaux Métro

locaux) : Beauport,

Charlesbourg, Jacques-

Cartier, L'Actuel, L'Appel,

L'Autre-Voix et Québec

Montréal (les journaux

Métro locaux) : Ahuntsic-

Cartierville, Anjou-Mercier,

Côte-des-Neige-NDG,

Hochelaga-Maisonneuve,

IDS Verdun, Lachine-

Dorval, LaSalle, Le Plateau,

Montréal-Est-PAT,

Montréal-Nord, Ouest de

l'Île, Outremont & Mont-

Royal, Rivière-des-Prairies,

Rosemont, Saint-Laurent,

Saint-Léonard, Sud-Ouest,

Vaudreuil-Soulanges et

Ville-Marie 348 845 $ 28 Montréal (20)

et Québec (7) 13 entreprises de presse

écrite et un organisme de

regroupement

2 780 234 $ 54 10 régions

différentes

et 4 à portée

nationale

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source: Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388