Plus de 2,7 M$ en investissement pour le transport innovant dans la MRC de La Rivière-du-Nord

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - La MRC de La Rivière-du-Nord est fière de présenter sa nouvelle initiative « Territoire laboratoire en transport innovant », rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Dotée d'une enveloppe totalisant 2,7 millions de dollars, l'initiative vise à accélérer le développement et le déploiement du transport avancé sur le territoire de la MRC. Un premier appel à projets, annoncé lors du lancement officiel le 12 juin 2024 au Cégep de Saint-Jérôme, permettra aux entreprises du secteur du transport avancé de déposer leur candidature pour obtenir de l'aide financière.

Le premier appel de projets, doté d'un budget de 1,3 M$, vise spécifiquement à financer des projets d'expérimentation supervisée de véhicules innovants en sites urbains et ruraux sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord. « Le choix du transport innovant comme créneau d'innovation s'est présenté naturellement pour la MRC. Cela fait plusieurs années que les entreprises du secteur se positionnent comme des joueurs majeurs dans la région des Laurentides et la MRC de La Rivière-du-Nord n'y fait pas exception. Cette initiative s'inscrit aussi dans quelque chose de beaucoup plus large et important pour notre développement économique. Je remercie d'ailleurs Desjardins de se joindre à nous en offrant une bourse de 20 000 $ à un projet qui va particulièrement se démarquer. » souligne le préfet de la MRC, monsieur Xavier-Antoine Lalande.

Ce financement est possible grâce à l'entente signée par la MRC de La Rivière-du-Nord et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Signature innovation du Fonds régions et ruralité. La MRC invite donc les organismes admissibles à présenter un projet dans le cadre de ce premier appel de projets d'expérimentation en transport innovant avant la date limite prévue le 30 septembre 2024 à 23 h 59.

Pour toutes les informations concernant les modalités et pour présenter leur demande, les entreprises sont invitées à consulter le www.transportinnovant.ca.

À propos de la MRC de La Rivière-du-Nord

La MRC de La Rivière-du-Nord comprend les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes.

SOURCE MRC de La Rivière-du-Nord

Renseignements généraux: Kim Lambert, Conseillère main-d'œuvre et entrepreneuriat -- volet communication, Tél. : 450 436-9321, poste 3230, [email protected]