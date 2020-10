Plus de 2 300 membres dès la première semaine sur le portail EmbauchezDIVERSITÉ.com

TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - EmbauchezDIVERSITÉ.com, une nouvelle initiative à l'échelle de l'industrie visant à apporter des changements significatifs dans le recrutement et à garantir une main-d'œuvre plus inclusive, a recruté plus de 2 300 membres dès sa première semaine. Lancé le 5 octobre dernier, le portail est le fruit d'une collaboration sans précédent entre plus de 20 entreprises du secteur médiatique canadien, dont les diffuseurs canadiens Bell Média, CBC/Radio-Canada, Corus Entertainment et Rogers Sports & Media, ce qui témoigne d'un engagement historique en faveur du changement et de l'action.

« Les réactions obtenues auprès des professionnels de la création issus des communautés noires, autochtones et de couleur, ainsi que de l'industrie et du public sont inspirantes et encourageantes. Les chiffres témoignent de l'ampleur des changements nécessaires. L'industrie est prête à s'engager dans un processus de changement du statu quo et nous sommes honorés de contribuer à ces changements, avec le soutien de nos partenaires », a déclaré Nathalie Younglai, fondatrice de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ est soutenu par les partenaires fondateurs, de l'industrie et de la communauté ci-dessous. D'autres partenaires s'ajouteront dans les prochains jours.

Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM)

Banff World Media Festival

Bell Média

Canadian Film Centre (CFC)

CBC/Radio-Canada

CEE Centre for Young Black Professionals

Contenu Canada

Corus Entertainment

Focus Media Arts Centre

Fonds des médias du Canada (FMC)

Hot Docs

ImagineNative

Indigenous Filmmakers Association

Inside Out

National Screen Institute (NSI)

Ontario Creates

Playback

Pride Toronto

Racial Equity Media Collective (REMC)

Reel Asian International Film Festival

Remix Project

Rogers Sports & Media

Touchwood PR

Ville de Toronto

EmbauchezDIVERSITÉ est une initiative créée par BIPOC TV & FILM et Bell Média en consultation avec les membres des communautés noires, autochtones et de couleur, ainsi qu'avec le soutien de groupes communautaires. Le site a été conçu et développé par l'équipe numérique de Bell Média, sous la direction de Judy Lung, au nom de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ contribuera à accroître l'embauche des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur au sein des industries canadiennes du cinéma, de la télévision et du contenu numérique, dans le cadre de projets canadiens ou filmés au Canada, dans des rôles de tous les niveaux et dans toutes les sphères de l'industrie, y compris la production (la création et la main-d'œuvre), les coulisses, la direction, les communications, le marketing et la mise en ondes.

L'initiative EmbauchezDIVERSITÉ est aiguillée par BIPOC TV & FILM, un groupe bénévole de défense fondé il y a près d'une décennie et fortement ancré dans les communautés noires, autochtones et de couleur. L'organisation préconise la formation pratique et le travail éducatif pour édifier la solidarité à l'échelle des organisations de l'industrie.

#EmbauchezDIVERSITÉ #LaDiversitéCompte

À propos de BIPOC TV & FILM

BIPOC TV & FILM est une organisation communautaire et un regroupement de gens noirs, autochtones et de couleur œuvrant au sein de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Qu'ils soient scénaristes, réalisateurs, producteurs, acteurs, monteurs, membres d'équipe ou gestionnaires, nos membres forment un ensemble de professionnels émergents, intermédiaires et aguerris. BIPOC TV & FILM se consacre à l'amélioration de la représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur, tant devant que derrière la caméra.

L'organisme a été fondé en 2012 sous le nom de Indigenous & Creatives of Colour in TV & Film par la scénariste et réalisatrice Nathalie Younglai, qui souhaitait créer une communauté pour les personnes qui, comme elle, se sentaient isolées par le peu de représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur dans l'industrie. Le regroupement constitue la seule organisation intersectionnelle du Canada qui se consacre à l'instauration d'espaces sécuritaires pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur dans le domaine.

BIPOC TV & FILM organise des tables rondes, des périodes de questions, des ateliers et des événements de réseautage en plus de fournir des occasions d'emploi dans l'industrie du cinéma et de la télévision s'adressant exclusivement aux Noirs, aux Autochtones et aux gens de couleur. Au cours de l'année, l'organisme tient également des événements ouverts aux alliés, car il est convaincu que le soutien de ceux-ci est essentiel à la création d'une industrie accueillante pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur. Pour en savoir plus, visitez le www.bipoctvandfilm.com.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 29 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateformes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.BellMedia.ca.

SOURCE EmbauchezDIVERSITÉ

Renseignements: Pour les demandes des journalistes: Jean-François Parent, Bell Média, [email protected]