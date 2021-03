Plus de 2,2 M$ pour planifier des milieux de vie durables

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer un investissement de 2 251 777 $ visant à financer 32 initiatives retenues, dans le cadre du Programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables (PMVD), à travers les régions du Québec.

Cette trentaine de projets a été élaborée dans l'optique de réduire ou éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES) par des interventions en aménagement du territoire et en urbanisme. Ainsi, plusieurs initiatives (voir l'annexe au communiqué) pourront être réalisées, notamment en matière de planification d'écoquartiers, de réaménagements de centres urbains ou de projets qui favorisent l'utilisation des transports actifs et collectifs.

Le milieu municipal a un rôle de premier plan dans la planification de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques. Le PMVD permet ainsi de donner vie à des projets de planification qui favoriseront à terme la proximité et l'accessibilité des logements, des services, des loisirs et des lieux d'emplois, rendant ainsi plus attrayante l'utilisation des transports actifs et collectifs.

Citations :

« L'urbanisme et l'aménagement de nos territoires, de notre Québec, sont au cœur de bien des solutions, dont celle de planifier nos milieux de vie de façon durable. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que plus de 2,2 millions de dollars permettront de donner vie à 32 projets novateurs touchant autant des grandes villes que des municipalités. Je salue leur travail pour les initiatives mises ainsi de l'avant. Ce sont d'abord les citoyens qui en bénéficieront, mais également tout le Québec qui y gagnera. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Au Québec, le secteur des transports est le principal émetteur de GES avec près de 45 % des émissions. Grâce à des milieux de vie plus denses et conçus autour d'axes de transports collectifs, une grande partie des déplacements pourront se faire de manière active, à pied ou à vélo, avec en prime des gains pour tous sur les plans de la qualité de l'air et de la santé. Je suis heureux d'appuyer les municipalités dans le développement de milieux de vie sobres en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le PMVD est mis en œuvre dans le cadre de la priorité 2 du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Rappelons que le gouvernement a dévoilé le 16 novembre dernier le Plan pour une économie verte 2030.

Programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables (PMVD) 32 projets retenus Nom de la municipalité Titre du projet Aide financière totale

accordée Région du Bas-Saint-Laurent MRC des Basques Étude sur le potentiel d'aménagement d'écoquartiers 58 411 $ Ville d'Amqui Plan directeur de transports actifs : consolidation et bonification du réseau cyclable d'Amqui et de sa véloroute 27 655 $ Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Municipalité de Petit-Saguenay Planification participative d'un écoquartier 73 125 $ Municipalité de Saint-Félix-d'Otis Élaboration d'un plan d'aménagement de transport actif et collectif entre les principaux pôles attractifs de Saint‑Félix-d'Otis 25 000 $ Ville de Saguenay Renforcement des centralités par le développement de milieux de vie durables 77 000 $ Région de la Capitale-Nationale Communauté métropolitaine de Québec Organisation spatiale du territoire de la Communauté eu égard à la réduction ou à l'évitement des émissions de gaz à effet de serre : outils d'aide à la planification de milieux de vie durables 150 000 $ Ville de Québec Des habitats durables : portrait et outils interactifs pour guider les citoyens et consolider les milieux de vie à Québec dans une perspective de développement durable 150 000 $ Région de la Mauricie Ville de Louiseville Étude sur le réaménagement du centre-ville de Louiseville 32 107 $ Ville de Shawinigan Développement de corridors de transport actif et d'espaces publics attractifs et durables 157 000 $ Région de l'Estrie MRC du Granit Plan d'action pour le développement du transport collectif et du covoiturage 28 441 $ Région de Montréal Ville de Montréal (Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) Planification de l'aire TOD Radisson 60 000 $ Ville de Kirkland Plan directeur de mobilité durable 65 000 $ Région de l'Outaouais Ville de Gatineau Politique de rues conviviales de Gatineau 125 550 $ Région de l'Abitibi-Témiscamingue Ville de Rouyn-Noranda Plan de gestion des déplacements 58 500 $ Région du Nord-du-Québec Ville de Chapais Plan de mobilité, d'intervention et d'intégration architecturales pour le centre-ville de Chapais 4 796 $ Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Planification du centre-ville de Cap-aux-Meules en un milieu de vie durable, dynamique, innovant et résilient 225 000 $ Région de Lanaudière MRC de l'Assomption Analyse urbaine des corridors de transport 102 918 $ MRC de Matawinie Planification du réseau cyclable régional 78 000 $ MRC des Moulins Étude des espaces publics et des réseaux de transport actif et collectif et considération de contextes particuliers (quatre saisons et pandémie/épidémie) 150 000 $ Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie Aménagement d'un écoquartier : l'affirmation du développement durable à Sainte-Émélie-de-l'Énergie 25 022 $ Ville de Notre-Dame-des-Prairies Programme particulier d'urbanisme pour le centre urbain de Notre-Dame-des-Prairies 16 169 $

Région de la Montérégie MRC de La Vallée-du-Richelieu Sentier multifonctionnel nord-sud 20 000 $ Ville de Beloeil Trame verte et active de Beloeil 25 285 $ Ville de Brossard Réalisation d'un programme particulier d'urbanisme pour l'aire TOD Panama 2020-2050 74 733 $ Ville de Candiac Guide de planification et d'aménagement durable à faibles émissions de gaz à effet de serre 72 865 $ Ville de Carignan Guide de l'écoquartier de Carignan 75 905 $ Ville de Longueuil Programme particulier d'urbanisme du boulevard Taschereau 150 000 $ Ville de Saint-Amable Plan de mobilité active 12 073 $ Ville de Saint-Constant Élaboration d'un plan de développement du transport actif pour les accès à la gare Saint-Constant 20 000 $ Région du Centre-du-Québec MRC de Nicolet-Yamaska Étude sur le potentiel en mobilité durable 23 003 $ Ville de Drummondville Concept de densification le long du réseau de transport en commun 50 000 $ Ville de Victoriaville Guide de design pour la consolidation urbaine de Victoriaville : baliser et accélérer l'émergence de projets de densification dans les milieux sobres en carbone 38 219 $

Total accordé : 2 251 777 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2021

