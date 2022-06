Plus de 18 000 travailleurs de la santé au Québec sont prêts à soutenir le réseau de la Santé cet été

SHERBROOKE, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (L'EPPSQ), Madame Hélène Gravel, demande au ministre Dubé de sursoir aux arrêtes ministériels qui sont toujours vigueur malgré la fin de l'urgence sanitaire, afin de pouvoir soutenir les employés du réseau de la santé lors des vacances d'été qui arrivent à grands pas.

Cette demande s'inscrit notamment dans la foulée de la lettre ouverte signée par plus de soixante médecins chefs aux urgences, lesquels sonnaient l'alarme devant la possibilité de voir de nombreux bris de services se produire durant la saison estivale.

Depuis le début de la pandémie, le personnel des agences de placement a été sur la première ligne pour aider le réseau à faire face à la situation exceptionnelle que nous vivions. Pour Madame Gravel, le constat sur le terrain est plus que frappant : « A plusieurs reprises, les gestionnaires et les employés du réseau ont souligné et remercié nos employés pour leur collaboration et leur dévouement. Malheureusement, le gouvernement fait le choix de ne pas entendre les préoccupations et nos mains tendues. Il persiste à nous empêcher de déployer au maximum notre efficacité et nos disponibilités, notamment en maintenant en vigueur des arrêtés ministériels alors que la fin de l'urgence sanitaire a été levée la semaine dernière ! »

Madame Gravel réitère que l'EPPSQ va continuer de défendre ses membres et celles et ceux qui choisissent de travailler en agence : « Nous souhaitons que le gouvernement reconnaissance que les barrières qu'il impose à la main-d'œuvre indépendante et aux agences, nuisent aux employés du réseau et aux patients ultimement. En nous permettant de recruter et de former des nouvelles ressources, nous pourrions prévenir et empêcher des bris de services et aussi permettre au personnel du réseau de la santé de prendre des vacances bien méritées. »

À propos de l'EPPSQ

L'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ) regroupe des organisations établies, étant sous contrat avec le réseau de la santé. Elle offre à la société québécoise une approche constructive afin d'aider l'ensemble des acteurs du milieu de la santé à affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'association défend d'une seule voix les valeurs communes de l'ensemble de ses membres, notamment l'intégrité, le respect des plus hauts standards de qualité, ainsi que la complémentarité du secteur privé avec le secteur public dans le réseau de la santé.

