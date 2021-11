Plus de 14 M$ pour les activités de récolte - Québec renouvelle pour deux ans le Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle, à raison de 6,1 M$ pour 2021-2022 et de 8,2 M$ pour 2022-2023, son Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides (PEEOL). Ces sommes, annoncées par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, permettront de poursuivre l'acheminement des volumes de bois feuillus de faible qualité à des utilisateurs de l'extérieur de ces régions, afin de maintenir les activités de récolte dans les forêts publiques et privées.

Créé en 2020, le PEEOL poursuit principalement deux objectifs :

maintenir la structure industrielle des régions de l'Outaouais et des Laurentides en assurant un débouché pour les bois feuillus de faible qualité issus des récoltes et en permettant de maintenir la rentabilité des entreprises de sciage de ces régions;

favoriser le respect des stratégies d'aménagement prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré, ce qui contribuera à maintenir les possibilités forestières.

Cette mesure exceptionnelle fait suite à l'arrêt des activités, à l'automne 2019 et pour une durée indéterminée, de l'usine de pâtes de l'entreprise Fortress Speciality Cellulose inc., située à Thurso. Depuis, plusieurs solutions structurantes sont à l'étude ou mises en œuvre, y compris la relance de l'usine de Fortress, le projet pilote sur la planification collaborative, la création du Bureau de projets Outaouais-Laurentides et l'application d'autres recommandations issues de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière de l'Outaouais et des Laurentides.

Puisque certaines de ces solutions structurantes visent le moyen et le long terme, l'annonce d'aujourd'hui vient assurer que les saisons de récolte 2021-2022 et 2022-2023 ne seront pas compromises.

Citations :

« Des centaines de travailleurs et leurs familles vivent des activités des entreprises de bois de sciage des régions touchées. Les sommes annoncées aujourd'hui favoriseront la poursuite des opérations forestières de celles-ci qui pourront notamment disposer d'un débouché pour leurs produits. Comme gouvernement, notre objectif demeure de trouver une solution à long terme afin d'assurer la pérennité des activités forestières dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Au final, c'est tout le Québec qui en sortira gagnant. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Depuis déjà plusieurs mois, notre gouvernement travaille dans un esprit de collaboration avec les décideurs et les industriels locaux afin de mettre en avant des solutions concrètes et permanentes à la situation délicate qui a cours actuellement dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Comme député de Papineau, il m'apparaît impératif d'utiliser tous les moyens dont le gouvernement dispose pour assurer la vigueur de l'industrie forestière. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans ce sens et témoigne de notre volonté d'atteindre ces objectifs. »

M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

