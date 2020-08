Plus de 12,4 M$ pour le développement socioéconomique de la MRC de Charlevoix-Est

LA MALBAIE, QC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a profité de l'occasion qui lui était donnée aujourd'hui, lors de son passage à La Malbaie, pour annoncer un important investissement du gouvernement du Québec de l'ordre de 12 435 078 $ pour la MRC de Charlevoix-Est, soit une hausse près de 6,5 M$ sur 5 ans par rapport à la précédente entente.

Ce financement historique a été rendu possible grâce au « Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes », intervenu entre le gouvernement et les municipalités à l'automne 2019. Ces sommes permettront à l'ensemble des municipalités de notre territoire de mieux s'adapter à l'évolution des enjeux socioéconomiques et aux réalités contemporaines.

L'aide financière est déclinée en deux fonds comme suit :

Un montant de 1,4 M$ est alloué grâce au Fonds régional de la Capitale-Nationale . Il s'agit de la reconduction d'un financement annuel de 496 131 $ pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Il a pour objet de soutenir les projets qui contribuent au dynamisme, à la vitalité, au développement et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

. Il s'agit de la reconduction d'un financement annuel de 496 131 $ pour les années 2022-2023, 2024-2025. Il a pour objet de soutenir les projets qui contribuent au dynamisme, à la vitalité, au développement et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. Quelque 11 M$ sont issus du Fonds régions et ruralité, en vigueur depuis avril dernier. Ce dernier vise sensiblement les mêmes objectifs, mais permet à la MRC de Charlevoix de définir ses propres outils pour soutenir des initiatives locales de façon plus pointue, en fonction des besoins et des enjeux propres à la région et à ses municipalités.

« Ce financement historique démontre concrètement que votre gouvernement est à l'écoute des besoins des collectivités de la région de la Capitale-Nationale en mettant à leur disposition des outils qui favorisent leur croissance, leur évolution et leur épanouissement. Avec ses sept municipalités et ses innombrables ressources, la MRC de Charlevoix-Est possède un fort potentiel de développement. Cet exercice, j'en suis convaincue, sera extrêmement bénéfique pour Charlevoix-Est. J'ai bien hâte d'en connaître les résultats et de voir émerger de belles initiatives qui sauront propulser notre région », a déclaré la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

« Grâce au Pacte fiscal, que notre gouvernement a conclu avec ses partenaires municipaux, le Fonds régions et ruralité contribue de façon concrète à rendre les municipalités et les régions encore plus fortes. Les investissements majeurs annoncés aujourd'hui constituent un nouveau levier qui permettra à la région de s'adapter aux enjeux économiques et aux réalités contemporaines auxquelles elle fait face », a ajouté la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

« Le Fonds régions et ruralité ainsi que le renouvellement du Fonds de la région de la Capitale‑Nationale aideront la région à se dynamiser en encourageant des projets qui stimuleront l'économie et les entrepreneurs. Cette somme de 12,4 M$ répartie sur les cinq prochaines années, dont une nouvelle enveloppe de 5 M$ pour répondre aux enjeux de vitalisation, donne des outils considérables à la MRC de Charlevoix-Est pour créer de la prospérité. Notre gouvernement démontre une fois de plus son dévouement quant au développement économique de la région », a mentionné la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster.

« Le Conseil des maires est reconnaissant envers le gouvernement du Québec pour cet appui financier notable et envers la ministre et son équipe du Secrétariat à la Capitale-Nationale pour le soutien sur lequel nous pouvons compter pour améliorer la vitalité de notre territoire », a conclu le préfet de la MRC de Charlevoix‑Est, Mme Odile Comeau.

Faits saillants

Le 30 octobre 2019, les représentants du gouvernement du Québec et des municipalités ont conclu le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes.

Le milieu municipal bénéficiera de gains de 1,2 G$ générés par de nouvelles initiatives, entre autres par l'équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ et par la création du nouveau Fonds régions et ruralité . Cette entente permettra à l'ensemble des municipalités de mieux s'adapter à l'évolution des enjeux socioéconomiques et aux réalités contemporaines.

Le milieu municipal bénéficiera de gains de 1,2 G$ générés par de nouvelles initiatives, entre autres par l'équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ et par la création du nouveau . Cette entente permettra à l'ensemble des municipalités de mieux s'adapter à l'évolution des enjeux socioéconomiques et aux réalités contemporaines. « Le projet de loi n° 47 : Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures du partenariat 2020‑2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionné à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant le Fonds régions et ruralité. Le Fonds est en vigueur depuis le 1 er avril 2020. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 G$ pour la durée du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes. Ainsi, des crédits s'élevant à 250 M$ y sont prévus pour 2020, lesquels passeront à 267,5 M$ pour chaque année suivante, et ce, jusqu'en 2024. »

avril 2020. Il est doté d'une enveloppe totalisant près de 1,3 G$ pour la durée du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes. Ainsi, des crédits s'élevant à 250 M$ y sont prévus pour 2020, lesquels passeront à 267,5 M$ pour chaque année suivante, et ce, jusqu'en 2024. » Le Fonds de la région de la Capitale-Nationale a été créé en décembre 2016 à la suite de l'adoption de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec .

. Le Fonds régions et ruralité est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, sauf sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale qui relève de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Elle a toutefois délégué à la Ville de Québec et aux MRC de la région la gestion du Fonds sur leur territoire respectif.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274