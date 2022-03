Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, était accompagné de Tara Osipoff, vice-présidente administrative d'Avana, et de Nicki Ackerman, première dirigeante d'Avana Foundation Inc., pour annoncer un investissement de 30,8 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir la construction de logements dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Il s'agit du plus important investissement fédéral dans le logement abordable dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour la ville de Regina.

Situé sur la rue Trombley, l'immeuble d'appartements de trois étages à ossature de bois comprendra 116 logements, dont 39 logements abordables destinés aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale. Les commodités de l'immeuble comprennent 117 espaces de stationnement de surface avec bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'une aire de jeu avec surface artificielle et un terrain de jeu dans la cour intérieure.

L'ensemble sera détenu et exploité par Avana Foundation Inc., l'organisme sans but lucratif d'Avana, une société d'aménagement immobilier et de gestion immobilière établie à Regina. Fondée en 2019, Avana Foundation Inc. a été créée pour offrir des logements abordables et redonner aux collectivités de l'Ouest canadien, où elle exerce ses activités.

La construction de l'ensemble de la rue Trombley est en cours et les résidents et résidentes commenceront à emménager au printemps 2023.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et stable. Notre gouvernement est déterminé à aider les femmes et leurs enfants en rendant plus accessibles les maisons d'hébergement pour femmes, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et les autres organismes de soutien aux victimes de violence fondée sur le sexe. Nous créons également plus de logements abordables pour soutenir les femmes et les enfants de Regina et de partout au pays qui fuient la violence familiale. Il s'agit d'un exemple important de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement appuie les personnes les plus vulnérables et fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Au nom de mes collègues du conseil municipal et de la Ville de Regina, nous sommes reconnaissants de voir un autre investissement important du gouvernement fédéral dans de nouveaux logements avec services de soutien pour les femmes et les enfants à Regina. Nous remercions Avana Foundation et Avana pour leur travail dans la création de cet ensemble qui permettra de soutenir les personnes vulnérables de notre collectivité. Ce travail est une étape de plus pour l'amélioration de la sécurité et du bien-être des collectivités de Regina. » - Sandra Masters, mairesse de Regina

« Les investissements dans le logement abordable et accessible sont des investissements qui ont une incidence positive sur tous les membres d'une collectivité. Un engagement aussi ferme de la part de la SCHL, du gouvernement fédéral et de la Ville de Regina nous donne de l'espoir. En définitive, cela nous rapproche de notre objectif commun, qui est de donner à chaque membre de nos collectivités l'accès à des options de logement sûres, durables et financièrement viables. » - Nicki Ackerman, première dirigeante, Avana Foundation Inc.

« Chez Avana, nous développons et gérons des produits de haute qualité tout en donnant accès à des logements accessibles à des personnes qui ont été exclues par des politiques axées sur le profit et des valeurs brisées et déshumanisantes. Le fait de financer des projets visant à combler les lacunes croissantes en matière de logement dans nos collectivités témoigne d'un leadership et d'une clairvoyance remarquables. Nous sommes reconnaissants d'avoir des alliés aussi forts et visionnaires alors que nous essayons de faire tomber les barrières qui empêchent les plus vulnérables d'accéder aux droits fondamentaux de la personne. » - Tara Osipoff, vice-présidente administrative, Avana

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars dont l'objet est de créer plus de 10 000 nouveaux logements et qui aide à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. Près de 33 % des fonds prévus dans le cadre du deuxième cycle de l'Initiative pour la création rapide de logements seront attribués pour des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL a suscité un grand intérêt de la part des groupes autochtones, si bien que plus de 40 % de toutes les unités créées dans le cadre du programme seront destinées aux Autochtones.

Ces unités doivent être construites dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs (à quelques exceptions près), les logements situés dans le Nord et dans des collectivités à accès particulier devant être construits dans les 18 mois.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, comme les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés et les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

