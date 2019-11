Plus de 100 000 enfants Canadiens bénéficieront des plus de 700 000 $ versés aux bibliothèques d'écoles primaires dans le besoin par la fondation indigo pour l'amour de la lecture

Chaque année, la campagne Adoptez une école de la Fondation permet aux magasins Indigo et à leur collectivité d'unir leurs forces pour recueillir des fonds à l'intention des bibliothèques des écoles primaires dans le besoin.

TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture est très heureuse d'annoncer qu'à la suite de la campagne Adoptez une école, 733 000 $ seront remis à des écoles primaires dans le besoin au Canada pour qu'elles puissent acheter des livres. Dans le cadre de la campagne Adoptez une école, qui a eu lieu du 14 septembre au 6 octobre, la Fondation, Indigo, les clients d'Indigo et leurs collectivités se sont ralliés pour recueillir des fonds au nom d'écoles locales. Cette année, la campagne a servi à appuyer 182 écoles d'un peu partout au pays et a changé la vie de plus de 100 000 enfants canadiens en offrant des milliers de nouveaux livres et de ressources éducatives à la bibliothèque de leur école.

« C'était incroyable de voir comment les collectivités se sont ralliées durant le programme Adoptez une école pour remplir les rayons des bibliothèques des écoles locales, raconte Rose Lipton, directrice générale de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Nous connaissons le pouvoir intrinsèque des livres et nous croyons que chaque enfant mérite d'avoir la chance de tomber amoureux de la lecture. Nous aimerions remercier tous ceux qui ont généreusement appuyé cette cause importante; grâce à eux, plus de 100 000 enfants canadiens auront accès à des livres neufs et captivants. »

Le programme Adoptez une école d'Indigo est une campagne de collecte de fonds qui a lieu chaque automne et qui vise à contrer le sous-financement des bibliothèques des écoles primaires publiques. Durant la campagne, des écoles primaires dans le besoin au Canada sont adoptées par un magasin Indigo, Chapters ou Coles et reçoivent la totalité des fonds recueillis en leur nom par le magasin. Elles doivent utiliser ces fonds pour acheter des livres et des ressources éducatives pour leur bibliothèque qui en ont désespérément besoin. De plus, les écoles ont droit à un rabais de 30 % sur les livres achetés dans les magasins Indigo, Chapters et Coles au moyen des fonds recueillis.

Pour la première fois cette année, en plus de l'appui en magasin, Indigo a fourni aux écoles adoptées une plateforme en ligne gratuite qui leur a permis de créer un registre de livres. Chaque école a sélectionné 50 livres qu'elle souhaitait obtenir pour sa bibliothèque et les a ajoutés dans un registre de livres sur indigo.ca. Lorsqu'un membre de la collectivité achetait un de ces livres pour une école, Indigo en envoyait un exemplaire supplémentaire à celle-ci, doublant ainsi l'effet du don.

Depuis sa création, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a versé plus de 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles primaires dans le besoin au Canada pour regarnir leur bibliothèque, encourageant ainsi plus de 1 million d'enfants canadiens à développer leur amour de la lecture.

Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. En mai 2019, dans le cadre du programme du Fonds pour la littératie, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a annoncé qu'elle verserait 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. De plus, chaque automne, la populaire campagne Adoptez une école permet à la Fondation, aux clients et aux employés d'Indigo, aux écoles et à la collectivité d'unir leurs efforts afin de recueillir des fonds pour mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des élèves des écoles primaires dans le besoin au Canada. En octobre 2019, le programme Adoptez une école a permis d'amasser 0,7 million de dollars, qui ont été remis à plus de 180 écoles canadiennes. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

