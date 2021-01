Plus de 1 million de dollars investis en entrepreneuriat à Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation de Développement Économique de Montréal-Nord (CDEC) franchit un pas de plus dans la création d'un Centre de formation et d'entrepreneuriat (CFE) à Montréal-Nord, avec l'octroi par le Mouvement Desjardins via le Fonds du Grand Mouvement d'un appui financier de 450 000$. Le CFE dispose de plus d'un million de dollars pour sa mise en place et s'assurer que le nord-est de l'île de Montréal dispose des outils nécessaires en formation et en entrepreneuriat.

Selon la CDEC Montréal-Nord, qui travaille avec 13 autres collaborateurs, le CFE permettra de former des nouveaux entrepreneurs, d'offrir des solutions adaptées aux réalités de l'ensemble des citoyens et citoyennes de la région en plus d'être un lieu où convergeront plusieurs organismes qui offrent des services en entrepreneuriat. Pour les responsables du projet, le centre, en plus de répondre aux besoins des entreprises, permettra d'améliorer les conditions de vie des citoyens de la région et renforcer son développement économique.

L'investissement de Desjardins représente un apport considérable de financement du CFE. Il s'agit aussi d'un des plus importants investissements locaux en formation et en entrepreneuriat dans la région qui est rendue possible grâce à l'implication de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord. « Étant connectés aux besoins du milieu, nous sommes très fiers d'avoir accompagné la CDEC dans sa démarche de financement pour la création de ce centre de formation qui aura un impact positif majeur dans le Nord-Est de Montréal », a déclaré M. Jacques Viens, président du conseil d'administration de la Caisse.

Le directeur général de la CDEC Montréal-Nord a tenu à souligner l'implication de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord dans l'obtention de cet investissement, « Nous travaillons avec la Caisse depuis plus de deux ans maintenant. Mme Jacinthe Sicotte, directrice générale, et son équipe ont toujours été présentes et croient en la pertinence et la force de ce projet pour toute la région ». Pour la CDEC Montréal-Nord, qui poursuit ses démarches pour compléter le financement, le CFE, est un outil de développement local qui contribuera à une relance durable et inclusive.

