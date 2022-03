Plus de 1,6 million de dollars sur 3 ans pour améliorer les interventions en matière de justice auprès des communautés atikamekw

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, octroie une subvention de plus de 1,6 million de dollars pour soutenir différentes interventions en matière de justice auprès des communautés atikamekw.

Cet appui vise principalement à soutenir trois volets qui aideront le Conseil de la Nation Atikamekw et les trois communautés atikamekw à poursuivre leurs efforts pour améliorer les interventions en matière de justice au sein des communautés et adapter le système judiciaire en vue de le rendre plus sécurisant pour les membres des communautés.

Le premier volet permettra la création de trois postes de conseillers ou de conseillères parajudiciaires qui offriront leurs services aux trois communautés atikamekw. Le principal mandat des conseillers et conseillères parajudiciaires consistera à accompagner et à informer les justiciables en matière criminelle ainsi que les familles en matière de protection de la jeunesse.

Le deuxième volet servira à financer deux postes d'intervenants ou d'intervenantes auprès des personnes victimes. Ces personnes-ressources seront en mesure d'offrir un service mieux adapté aux besoins de la communauté, notamment en assurant un service dans la langue maternelle des Atikamekw.

Le troisième volet permettra au Conseil de la Nation Atikamekw de maintenir et de promouvoir le développement de la justice communautaire.

L'ensemble de ces intervenants et intervenantes travailleront de concert en vue de mieux répondre aux besoins et aux contextes particuliers des communautés.

Citations

« Nous sommes heureux d'appuyer le Conseil de la Nation Atikamekw dans ce projet et tenons à saluer ses efforts pour offrir un meilleur accès à la justice. La subvention que nous octroyons aujourd'hui contribuera certainement à améliorer les services de justice qui sont donnés aux différentes communautés de la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis très fier de cette annonce qui reconnait le leadership de la nation Atikamekw en matière de services de justice. Nous avons la ferme intention de poursuivre l'adaptation des services judiciaires par et pour les communautés autochtones, afin de mieux répondre aux besoins et aux réalités. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« La Nation Atikamekw est devenue au fil du temps un leader qui a fait ses preuves en ce qui a trait à la justice communautaire. Elle a su mettre sur pied divers projets novateurs ayant mené à des résultats notables. À titre de Grand Chef, je suis heureux de voir que les initiatives du Conseil de la Nation Atikamekw reçoivent la reconnaissance et, par le fait même, le soutien des gouvernements, dont celui du Québec. Nous continuons de déployer beaucoup d'énergie afin que nos membres puissent bénéficier des meilleurs services culturellement adaptés et qui répondent à nos besoins. »

Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw

