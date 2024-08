Plus de 1,5 M$ pour le développement culturel et sportif de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, et le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent 10 nouveaux projets à Lac-Mégantic qui bénéficieront d'une aide financière totalisant 1 511 612 $ provenant du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Celui-ci, qui totalise plus de 19 M$, provient du ministère de la Justice alors que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer les sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire afin de soutenir la communauté.

Le gouvernement du Québec continue ainsi de soutenir et d'épauler les citoyennes et citoyens de la région de Lac-Mégantic par le biais de projets porteurs pour la communauté. Ces nouveaux projets bénéficieront à tous les citoyens de la MRC du Granit, particulièrement aux familles et aux amateurs de sports.

Voici les 10 projets soutenus :

Organisme Projet et descriptif Montant financé Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons Construction d'un bâtiment adjacent à la patinoire

extérieure de la polyvalente Montignac pour y ajouter

notamment un vestiaire, des toilettes, un espace

d'entreposage et une salle mécanique. 250 000 $ Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons Amélioration des espaces communs de la

polyvalente Montignac afin d'optimiser la

cafétéria, la bibliothèque et d'autres salles publiques, notamment

grâce à l'ajout d'un mobilier adapté aux besoins des élèves. 240 000 $ Le cégep de Beauce-Appalaches Transformation de locaux du collège

d'enseignement général et professionnel de

Beauce-Appalaches afin d'optimiser les services offerts

aux étudiants en inaugurant, entre autres, une grande

classe, des salles d'examens pour les élèves ayant des

besoins particuliers ainsi qu'une classe extérieure. 250 000 $ Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons Réfection du plateau sportif de soccer de la polyvalente Montignac afin d'améliorer la surface de jeu,

de s'équiper de nouveaux buts, d'ajouter des clôtures et des

filets protecteurs, d'aménager des abris pour les

joueurs ainsi qu'une remise qui permettra l'entreposage

des équipements. 370 000 $ Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Achat d'équipement afin d'offrir la possibilité aux élèves de

la 3e à la 6e année d'apprendre à jouer d'un instrument de

musique et création d'un groupe musical pour les jeunes adultes. 25 000 $ La Ville de Lac-Mégantic Aménagement d'un parc canin clôturé et divisé en deux

parties, selon la taille des chiens. 100 000 $ La Ville de Lac-Mégantic Sécurisation du terrain de baseball municipal en

remplaçant les clôtures, en installant des filets de

protection, en mettant à niveau l'arrêt-balle et en

ajoutant deux estrades. 89 789 $ La fabrique de la paroisse de Sainte-Agnès Restauration majeure de l'orgue de l'église

Sainte-Agnès de Lac-Mégantic afin de restaurer, de

nettoyer et de calibrer la grande majorité des tuyaux. 80 000 $ La Municipalité de Nantes Études hydrologiques pour le bassin Le Bercail afin de

procéder ultérieurement à la mise à niveau du bassin de

rétention du domaine Le Bercail, de façon à corriger des

enjeux de sédimentation dans le lac Mégantic. 90 932 $ La Ville de Lac-Mégantic Étude hydrologique et hydraulique pour le

bassin Baie-des-Sables afin de procéder ultérieurement à

la mise à niveau du bassin de rétention du bassin versant

de la Baie-des-Sables, de façon à corriger des enjeux de

sédimentation dans le lac Mégantic. 15 891 $

Le gouvernement a sélectionné les projets à la lumière des recommandations du comité consultatif piloté par le député de Mégantic.

Rappelons que 14 projets significatifs pour les citoyennes et citoyens de la région ont déjà obtenu un soutien financier totalisant plus de 4,5 M$ en 2023.

Projets financés en 2023-2024 - Fonds au bénéfice de Lac-Mégantic





Bénéficiaire Projet Aide financière La Capitainerie du

Lac-Mégantic Construction de la « capitainerie » adjacente à la marina pour de l'hébergement touristique et un service de restauration 950 000 $ Les Chevaliers de Colomb du conseil de Sainte-Agnès Construction du projet Chevalier, un bâtiment multifonctionnel de 21 appartements, dont 11 abordables et une salle communautaire 800 000 $ La Fabrique de la paroisse de Sainte‑Agnès Animation touristique à l'église Sainte-Agnès 100 000 $ Syndicat de la copropriété Promenade Papineau Revitalisation de la façade de la Promenade Papineau 100 000 $ Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Aménagement de la cour d'école de l'école Notre-Dame-de-Fatima 250 000 $ Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Aménagement du parc-école et des aires de jeux de l'école Sacré-Cœur 250 000 $ Comité culturel Mégantic Acquisition d'un piano à queue de neuf pieds pour la salle de spectacles Montignac 70 000 $ Église évangélique Fontaine d'eau vive Agrandissement des locaux de l'église évangélique Fontaine d'eau vive 200 000 $ Club de volleyball Les Mousquetaires Aménagement d'un centre de volleyball de plage 209 047 $ Rang 1 - Direction culture Amélioration de l'offre de service et la construction d'installations permanentes du Festival Colline 50 000 $ Maison La Cinquième Saison Amélioration de la qualité de vie de la Maison La Cinquième Saison 170 000 $ Rang 1 - Direction culture Restauration de la Chapelle du rang 1 200 000 $ Fabrique de la paroisse de Sainte-Agnès Restauration de l'église Sainte-Agnès 999 635 $ Ville de Lac-Mégantic Aménagement de terrains de pickleball 241 339 $ TOTAL : 4 590 021 $

Citations

« Je suis très heureux de savoir que nous avons des projets porteurs, tant en matière de sports, de culture que d'environnement, qui verront le jour rapidement et qui profiteront à la collectivité. Nous avons de grandes ambitions pour la communauté de Lac-Mégantic et le gouvernement répond présent afin de les soutenir. Ces investissements bénéficieront directement aux familles de la région. »

- François Jacques, député de Mégantic

« Pour notre gouvernement, il est important de soutenir toute la communauté de Lac-Mégantic. L'annonce d'aujourd'hui en témoigne. Grâce au travail remarquable et à la mobilisation du comité consultatif, piloté par M. François Jacques, député de Mégantic, 10 nouveaux projets viendront contribuer à l'épanouissement des enfants ainsi qu'au développement culturel et sportif de la région. »

- Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Informations complémentaires :

Un comité consultatif a été mis sur pied par M. François Jacques, député de Mégantic, à la demande du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en vue d'analyser les projets soumis par la communauté pour la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic. Cette somme s'ajoutait à une enveloppe de 20 M$, qui elle, a été redistribuée directement aux familles des victimes de la tragédie.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic, consultez ce lien : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médiasMinistère de la Justice du Québec, [email protected]