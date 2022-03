Plus de 1,1 M$ pour financer 80 projets culturels pour les Québécois vulnérables ou marginalisés

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, octroie 1 153 100 $ à 80 organismes culturels et communautaires pour soutenir la réalisation de projets visant à accroître l'offre d'activités, de services ou de biens culturels pour les Québécois vulnérables ou marginalisés.

La somme annoncée aujourd'hui vise à soutenir des projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux.

À titre d'exemple, le projet du Centre Walgwan, aux Îles-de-la-Madeleine, permettra à 24 jeunes adolescents toxicomanes de participer à un processus de création musicale en compagnie d'un artiste professionnel afin d'utiliser la culture comme outil d'intervention et de guérison. De même, le Baobab café de quartier de Sherbrooke créera un spectacle original de chanson et de théâtre avec des personnes souffrant de déficience intellectuelle et des personnes vulnérables à faible revenu. Cet organisme offre un lieu d'échange et d'entraide en utilisant la culture comme vecteur de sens et de rapprochement entre les gens.

Depuis le lancement du premier Appel de projets Culture et inclusion, ce sont plus de 4 M$ qui ont été investis pour la réalisation de 275 projets destinés à des personnes handicapées ou en situation de handicap, des autochtones, des jeunes marginalisés, de nouveaux arrivants ou des jeunes issus de minorités ethnoculturelles.

« La culture est un important agent de changement dans toutes les facettes de la vie en société. C'est pourquoi notre gouvernement est engagé à en favoriser l'accès à l'ensemble des Québécois. C'est une fierté de constater que les 275 projets financés dans le cadre du programme Culture et inclusion sont en phase avec les valeurs et les aspirations de notre Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la participation sociale et à mobiliser les milieux en promouvant des actions visant l'inclusion économique et la participation sociale des plus vulnérables. L'Appel de projets Culture et inclusion est une action concrète en contribuant à l'inclusion sociale par l'accès et la participation aux activités culturelles pour les populations vulnérables ou marginalisées. Je suis heureux que mon ministère soit un partenaire financier de ce programme. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« La participation aux activités culturelles favorise le développement des personnes et contribue à ce que des liens sociaux soient tissés. Il s'agit d'un important moyen d'inclusion sociale qui suscite le sentiment d'appartenance chez les gens. Je suis content que le ministère de ma collègue Nathalie Roy, par l'entremise de ses programmes d'aide financière comme l'Appel de projets Culture et inclusion, soit un important allié dans la lutte contre l'exclusion des plus vulnérables. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Je remercie mes collègues d'avoir inclus des projets destinés aux Premières Nations. Cette annonce répond directement à une préoccupation de promotion et de valorisation des cultures autochtones. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale accorde une enveloppe annuelle de 500 k$ à l'Appel de projet Culture et inclusion dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

