Plus d'une quinzaine d'organisations derrière le tramway - Des appuis renouvelés pour le tramway de Québec

Appel au leadership de nos décideurs

QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Face à l'actualité des derniers jours, où les questions de mobilité dans la grande région de Québec ont été très discutées dans les médias, nos organisations, provenant de toutes les sphères de la société, tiennent à réitérer leur appui au projet de tramway et au processus en cours pour le réaliser. Accès transports viables, Banque Nationale, Beneva, CAA-Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Conseil du patronat du Québec, la Corporation des parcs industriels du Québec, le CRE Capitale-Nationale, Équiterre, iA Groupe financier, l'Institut de développement urbain du Québec, J'ai ma passe, la Jeune Chambre de commerce de Québec, le Mouvement Desjardins, Trajectoire Québec, l'Université Laval ainsi que Vivre en Ville unissent à nouveau leurs voix pour soutenir le tramway.

Le tramway, nécessaire pour la région de Québec

Le projet de tramway est la bonne solution pour Québec. Il répond à des besoins réels et s'appuie sur de nombreuses études. La grande région métropolitaine de la capitale vit une forte croissance économique et accueillera, dans les années qui viennent, des dizaines de milliers de nouveaux ménages. Le réseau actuel de transport en commun, restreint aux autobus, a atteint ses limites depuis la fin du siècle dernier. Pour préserver la qualité de vie, pour atteindre nos objectifs environnementaux et pour soutenir l'attractivité de la région sans empiéter sur le territoire agricole et les milieux naturels, nous avons besoin du tramway. Rappelons que près de 400 millions de dollars ont déjà été investis dans la préparation de son implantation.

Retarder le projet ne ferait qu'augmenter les coûts

S'il n'est pas question d'accepter n'importe quel prix de construction du tramway, il faut rappeler que repousser la décision ne fera qu'augmenter le coût du projet. Il n'y a aucune raison pour que les coûts de réalisation baissent avec le temps, au contraire. En attendant le tramway, les familles de la région de Québec continuent de dépenser une importante part de leur budget dans des déplacements automobiles coûteux. Plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements commerciaux et résidentiels tardent à voir le jour dans l'attente d'un moyen de transport efficace pour désenclaver certains secteurs. Le projet de tramway aura un effet positif majeur sur la vitalité économique de la région.

Éviter de lancer un signal négatif pour l'ensemble du Québec

Remettre en question le projet de tramway alors qu'il est sur les rails depuis déjà plusieurs années enverrait un très mauvais message sur la capacité du Québec à réaliser d'importants projets d'infrastructures et de transport en commun. Le REM ne peut pas rester le seul projet majeur à s'être concrétisé en 20 ans, et Montréal ne peut pas rester la seule ville québécoise dotée d'un réseau structurant de transport en commun. Mener à bien de grands projets d'infrastructures est la marque d'une société efficace et qui voit grand. Ne pas réussir le tramway au point où nous sommes rendus serait un grand échec collectif.

Appel au leadership

Les signataires font donc appel au leadership des décideurs pour mettre fin aux spéculations qu'on peut entendre à gauche et à droite. Le tramway est dans le dernier droit de sa concrétisation, avec le dépôt imminent des soumissions à l'appel d'offres. Québec et le Québec doivent s'assurer de saisir cette superbe opportunité de se positionner en tête de peloton des villes et des juridictions les plus vertes, prospères et innovantes en Amérique du Nord. Laissons de côté les soubresauts conjoncturels et gardons la cible sur l'ambition.

Citations

« Le tramway est la meilleure solution pour répondre aux besoins en matière de mobilité dans la région de Québec. C'est la première phase d'un réseau qui sera appelé à grandir et à évoluer au fil du temps. Nous devons dès maintenant penser aux solutions de mobilité dont auront besoin les citoyens et citoyennes de la région pour les 50 prochaines années », a expliqué Yvon Charest, président de la campagne J'ai ma passe.

« Alors que le parc automobile continue de s'accroître et que l'étalement urbain constitue l'une des principales sources de dégradation de l'environnement au Québec, il est absolument nécessaire de doter la région de Québec d'un tramway qui stimulera la construction de logements et structurera le développement immobilier », a déclaré Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

« On aura mis plus de trente ans à réaliser le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Assurons-nous de ne pas répéter les mêmes erreurs avec le tramway. Dans le contexte économique actuel, plus on retardera le projet, plus la facture sera élevée. En agissant rapidement, nous nous assurerons de diminuer la charge sur les trois paliers gouvernementaux, en plus de répondre aux besoins en matière de mobilité », a affirmé Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec.

« Attendre que la situation économique s'améliore serait la pire chose à faire en ce moment. Plus on attend, plus les coûts du projet continueront de grimper et plus les problèmes de congestion routière s'aggraveront. L'heure est à l'action, il est grand temps d'appuyer sur l'accélérateur », a déclaré Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

« Le tramway de Québec est un jalon important pour que la ville prenne le virage de la mobilité durable et offre des alternatives de transport efficaces pour les citoyens et les travailleurs. Le gouvernement du Québec doit tout mettre en œuvre pour que le projet sorte de terre afin de tirer profit des bénéfices économiques et renforcer l'attractivité de la Capitale-Nationale », a affirmé Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

« Le tramway de Québec est le projet en transport en commun qui est le plus avancé au Québec actuellement. Renoncer au tramway, ce serait un grave signal d'échec quant à notre capacité de réaliser de grands projets de transport collectif au Québec, à l'heure où on en a plus que jamais besoin! », a affirmé Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès transports viables.

« Développer le transport collectif en offrant des alternatives à la voiture qui sont efficaces et confortables est une réponse concrète à la hausse du coût de la vie pour les ménages. Il n'y a pas d'alternative au tramway pour améliorer le plus efficacement possible la mobilité des citoyens et des citoyennes dans la grande région de Québec. Il faut aller de l'avant et ça presse », a déclaré Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre.

« Le gouvernement doit réitérer dès maintenant son appui au projet et envoyer le message que le développement urbain passe entre autres par la mise en place de réseaux de transport structurants au Québec. Tout retard ralentirait la capacité de Québec d'assurer une progression urbaine durable et favorable à la vitalité des collectivités», a précisé Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement - Capitale-Nationale.

« Le développement immobilier et urbain durable de Québec passe par l'implantation d'un projet structurant de transport en commun, afin de déplacer adéquatement les travailleurs vers leur lieu de travail de manière optimale et fiable. La capitale nationale ne peut plus être la dernière ville d'importance au Canada qui ne possède pas une telle infrastructure. Nous faisons appel au leadership du gouvernement du Québec pour accélérer la mise en chantier du tramway, ce qui permettra de rendre Québec plus attrayante et d'accélérer, parallèlement, sa densification intelligente », a affirmé Isabelle Melançon, présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain du Québec.

« La mobilité des personnes et la fluidité des déplacements sont importantes pour maintenir et augmenter la vitalité économique de la grande région de Québec. Le Mouvement Desjardins appuie le tramway de Québec qui permettra de relier les différents secteurs de la ville, de façon durable et efficace, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Gildas Poissonnier, chef du développement durable du Mouvement Desjardins.

« Nous avons tous la responsabilité de faire notre part face à l'accélération des changements climatiques, en tant que personnes mais aussi en tant qu'organisations. Le Réseau structurant de transport en commun présenté par la Ville de Québec, incluant le tramway, est un excellent exemple des choix de développement durable que nous devons faire comme société pour notre avenir. L'enjeu du transport en commun dans la Capitale est important pour nous, notamment dû au fait que nous comptons plus de 3 500 employés à Québec. Il est essentiel de déployer un projet porteur qui répondra aux besoins actuels et futurs », a affirmé Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

« Le tramway est nécessaire pour bonifier le réseau de transport actif et collectif existant et desservir le campus à la hauteur de nos besoins. À l'heure où nous voulons dessiner le campus de demain sous le signe de l'accessibilité universelle et l'ouvrir sur la ville, le tramway est le projet le plus adapté aux besoins et aux aspirations des membres de notre communauté », a déclaré la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours.

« La Banque Nationale est profondément ancrée dans la région de la Capitale-Nationale. Nous croyons qu'à terme la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun favorisera la mobilité et améliorera la qualité de vie des citoyens, de notre clientèle et de nos équipes. Il s'agit d'un projet d'avenir pour Québec qui, à titre de pôle économique d'envergure, la rendra encore plus attrayante pour de nombreux employeurs », a affirmé Debby Cordeiro, première vice-présidente, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise à la Banque Nationale.

«La Jeune Chambre de commerce de Québec réitère son appui au projet du Tramway, qui contribuera à la vitalité économique de la Ville de Québec dans les prochaines années tout en assurant une mobilité durable pour les citoyens. Nous insistons sur l'importance de maintenir le cap pour la mise en œuvre de cette initiative plus que nécessaire pour le développement économique, mais aussi pour le bien commun, de la région de Québec», a déclaré Laurence Girard, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Québec.

« Le tramway est un puissant outil pour le développement économique et touristique de la Ville de Québec, en plus de favoriser une meilleure mobilité des jeunes et des travailleurs sur le territoire. Le gouvernement doit agir rapidement, on a déjà assez perdu de temps et d'argent», a expliqué Pierre Dolbec, président et directeur général de la Corporation des parcs industriels du Québec.

