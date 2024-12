Plus d'un million de repas offerts : A&W combat le gaspillage alimentaire avec Deuxième Récolte

A&W est fière de soutenir des organismes à but non lucratif partout au pays avec des dons alimentaires, réaffirmant ainsi son engagement à combattre l'insécurité alimentaire et à réduire le gaspillage.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - A&W est fière d'annoncer l'étendue, à l'échelle nationale, de son programme d'aide alimentaire en partenariat avec Deuxième Récolte, la plus importante organisation de récupération alimentaire au pays.

À ce jour, plus de 400 restaurants A&W ont rejoint l'appli Bouffe Récup de Deuxième Récolte. D'autres restaurants A&W feront bientôt de même, permettant ainsi à davantage d'organismes communautaires et de bienfaisance, tels que les banques alimentaires, les refuges, les programmes d'alimentation et les centres communautaires, de venir récupérer les surplus auprès de ces restaurants. Ces différents groupes transforment ensuite les protéines et les aliments récupérés pour en faire des repas nourrissants comme des soupes, des salades et des wraps à offrir aux personnes en situation d'insécurité alimentaire. Grâce aux dons de la chaîne d'approvisionnement d'A&W et de ses restaurants, plus de 1,24 millions de repas ont été distribués aux communautés dans le besoin depuis les débuts du programme.

Ce partenariat entre A&W et Deuxième Récolte reflète leur engagement commun envers la durabilité de l'environnement et le bien-être des communautés. Un rapport de Deuxième Récolte indique que près de 42 % des aliments gaspillés au Canada pourraient être récupérés et ainsi aider à combattre la faim qui sévit chez près de 8,7 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire au pays. À ce jour, les opérations de récupération alimentaire d'A&W et de Deuxième Récolte ont également permis d'éviter l'émission de 2,1 millions de kilos de gaz à effet de serre.

Cette collaboration entre A&W et Deuxième Récolte a débuté en 2021 avec 81 restaurants participants. Le projet a naturellement pris de l'ampleur par la suite, avec de plus en plus de restaurants A&W se joignant au programme afin de soutenir leurs communautés locales. « Nos restaurants se portent bien grâce à leurs communautés, alors nos équipes sont heureuses de pouvoir utiliser ce programme pour les aider en retour », dit Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada. « En tant que chaîne de restaurants, notre mission première, c'est de nourrir les gens qui viennent chez nous. Ce programme-là nous permet d'étendre cette mission-là aux personnes qui en ont besoin. » Jusqu'à présent, les efforts de récupération alimentaire d'A&W ont permis de donner des repas à 987 organismes à but non lucratif un peu partout au pays.

A&W a su prouver à plusieurs reprises son engagement à adopter une démarche zéro déchet dans ses opérations, notamment en optant pour des ingrédients issus de pratiques responsables et en offrant des emballages compostables .

« Donner nos surplus alimentaires, c'est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi un choix écologique conscient. Distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin réduit de 12 fois les gaz à effet de serre reliés à la production de nourriture par rapport au compostage, et de 30 fois par rapport au recyclage. Les partenariats avec des restaurants d'envergure comme A&W, qui donne généreusement ses surplus alimentaires, sont un atout précieux dans notre combat contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires au Canada », dit Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte.

« Chez A&W, nous nous sommes engagés à adopter une démarche zéro déchet dans nos opérations, et la réduction du gaspillage alimentaire joue un grand rôle là-dedans », selon Angela Griffiths, vice-présidente, sécurité alimentaire et intégrité de la marque, également à la tête des initiatives zéro déchet d'A&W. « Notre administration et nos restaurants sont fiers de s'associer à Deuxième Récolte pour redonner directement nos surplus alimentaires aux personnes dans le besoin, particulièrement en ces temps économiquement difficiles. »

Pour en savoir davantage sur le partenariat d'A&W et Deuxième Récolte, rendez-vous sur aw.ca/fr et sur www.secondharvest.ca/fr-ca

À propos d'A&W Canada :

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 000 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre Famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un leader d'opinion mondial en matière de gaspillage alimentaire et de redistribution des denrées périssables. Elle récupère les surplus alimentaires invendus de milliers d'entreprises alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour les redistribuer à des organismes à but non lucratif dans chaque province et territoire. Cela permet d'éviter que des gaz à effet de serre nocifs ne pénètrent dans l'atmosphère tout en améliorant l'accès à la nutrition pour des millions de Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Au-delà de la récupération et de la redistribution de denrées alimentaires, Deuxième Récolte est très impliquée dans le plaidoyer et la lutte contre le gaspillage alimentaire, la recherche, la formation et l'éducation. Ses rapports novateurs, tels que « La crise évitable du gaspillage alimentaire », fournissent des données et des informations essentielles pour éclairer les politiques publiques et éduquer le public sur les systèmes alimentaires durables.

Deuxième Récolte s'engage à conduire un changement systémique, en aidant à façonner des politiques et des pratiques qui réduisent le gaspillage alimentaire et abordent son rôle dans le changement climatique, tout en soutenant les communautés en leur fournissant la nourriture dont elles ont besoin.

