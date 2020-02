Plus d'un million de dollars amassé par Suicide Action Montréal

Le jeudi 6 février dernier, plus de 500 personnalités d'affaire c'étaient données rendez-vous au Centre des Sciences de Montréal pour assister à la soirée Tombent les masques et au dévoilement du montant de près d' 1 050 000 $ amassé par la présidente d'honneur Mme Julie Godin , Coprésidente du conseil, Vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques du GROUPE CGI, par son chef de campagne M. Kit Dalaroy , Directeur général, développement des affaires et équipe transactionnelle chez KPMG et par le comité d'ambassadeurs :

Mathieu Bélanger, Président, Parkour3

François Boulanger, VPE et chef de la direction financière, CGI

Kelsey Dalaroy , Étudiante

, Étudiante Robert Dumas , Président et chef de la direction, Sun Life Québec

, Président et chef de la direction, Sun Life Québec Yanik Deschenes , Directeur général, RP, Services Clients, Sidlee

, Directeur général, RP, Services Clients, Sidlee Michael Godin , Vice-président principal Grand Montréal - Services commerciaux et publics, CGI

, Vice-président principal Grand Montréal - Services commerciaux et publics, CGI Bernard Labelle , Vice-président principal, Ressources humaines mondiales & Institut de Leadership, CGI

, Vice-président principal, Ressources humaines mondiales & Institut de Leadership, CGI Dr. Guy Leclerc , Cardiologue et CEO, AccelLAB Inc.

, Cardiologue et CEO, AccelLAB Inc. Philippe Nadeau , Directeur - Placements privés, Distinction Capital Inc.

, Directeur - Placements privés, Distinction Capital Inc. Nicolas Patard , Directeur général et chef, Produits financiers, Banque Nationale

, Directeur général et chef, Produits financiers, Banque Nationale François Trudel , Président, Celsius Communication

, Président, Celsius Communication Mylène Trudel , E3 Design

, E3 Design Andrew Cole , Consultant senior, KPMG Financement Corporatif Inc.

, Consultant senior, KPMG Financement Corporatif Inc. Laurent Daneault Péloquin, Conseiller principal, KPMG Financement Corporatif Inc.

Émile Godbout-Lapensée, Conseiller principal, KPMG Financement Corporatif Inc.

Depuis le mois de décembre, la campagne de sensibilisation a pu rejoindre plus de 275 000 personnes du grand Montréal sur les médias sociaux, notamment grâce à l'implication de ses porte-paroles, parlant du besoin d'aller chercher de l'aide pour soi, pour un proche, ou lorsque l'on vit le deuil par suicide d'une personne proche.

Ce financement est exceptionnel pour l'organisme, qui peut désormais envisager plus sereinement son avenir, et assurer le maintien de sa ligne d'intervention 24 h/7 j, et réaliser des projets porteurs en prévention du suicide.

Luc Vallerand, Directeur général, Juliette Jannin, coordonnatrice au développement philanthropique, communications et événements et Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, chargée de projets, tiennent à remercier chaleureusement tous les partenaires, donateurs et mécènes qui ont fait de cette soirée un immense succès.

Partenaire principal : Banque Nationale

Partenaire OR : Hydro-Québec, Desjardins, Loto Québec, BMO et TD

Partenaire Argent : Héroux Devtek, Fiera Capital, Digicast, CN et Oracle

Partenaire Bronze : Morneau Shepell, Fragomen, Mercer, TMX, CIBC, KPMG, Compugen et Deloitte.

Voir les photos de l'événement ici.

SOURCE Suicide Action Montréal

Renseignements: Juliette Jannin, Coordonnatrice au développement philanthropique, événements et communications, C. 514 883-3601, [email protected]

Liens connexes

http://suicideactionmontreal.org