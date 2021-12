NEW YORK, 1er décembre 2021 /CNW/ - De graves problèmes de développement comme les urgences climatiques et la pandémie de COVID-19 nous ont enseigné que nous devons changer notre façon de vivre, de travailler et de collaborer. Le moment est venu de prendre un nouveau départ.

L'augmentation des inégalités à travers le monde exige un nouveau type de contrat social avec un accent renouvelé sur l'inclusion.

Selon le dernier Rapport sur l'état du volontariat dans le monde intitulé «Building equal and inclusive societies», l'implication de plus d'un milliard de bénévoles dans le monde est un moyen de façonner un avenir meilleur pour tous.

Le rapport phare du programme des Volontaires des Nations unies (VNU) sera présenté aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et diffusé en direct sur UNWebTV.

Le rapport s'appuie sur des études de cas menées dans toutes les régions de la planète. Il met en lumière l'impact des bénévoles sur leurs communautés, du Népal au Pérou, et du Liban au Malawi. Les groupes de défense des femmes et lignes d'assistance sur la vaccination permettent non seulement d'aider les personnes dans le besoin, mais ils donnent aussi les moyens à ces personnes d'exprimer leurs préoccupations à plus long terme au sujet de leurs communautés ou de leurs gouvernements.

À l'échelle mondiale, une personne sur sept fait du bénévolat. L'engouement mondial pour le bénévolat dans les communautés n'a pas souffert des conséquences socioéconomiques dévastatrices de la pandémie. Malgré une mobilité réduite et des ressources limitées, les gens ont continué de réagir à la crise de manière importante. Bien que les restrictions aient empêché de nombreuses personnes de faire du bénévolat en personne, bon nombre d'entre elles se sont tournées vers le bénévolat en ligne.

Les bénévoles sont souvent perçus comme des gens d'action et des fournisseurs de services sociaux. Cependant, le Rapport sur l'état du volontariat dans le monde propose de nouvelles informations qui établissent un lien entre le bénévolat et l'égalité et l'inclusion.

« Dans cette nouvelle normalité, il devient extrêmement important que les bénévoles soient considérés comme des partenaires essentiels dès le départ », a expliqué Gladys Mutukwa, une bénévole zambienne de 73 ans.

Pour les ressources multimédias, cliquez ici.

Le programme des Volontaires des Nations Unies contribue à la paix et favorise le développement au moyen du bénévolat dans le monde entier. Nous travaillons avec différents partenaires pour intégrer plus de 10 000 bénévoles des Nations Unies qualifiés, très motivés et bien appuyés aux programmes de développement et promouvoir la valeur et la reconnaissance du bénévolat à l'échelle mondiale. Le programme des Volontaires des Nations Unies est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

