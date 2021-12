Plus d'un demi-million de dollars remis lors des Paniers de Noël de Suzie : Une 15e édition qui fracasse des records !

Tommy, suivi sous la Loi de la protection de la jeunesse, vit avec ses parents, qui se retrouvent sous le seuil de la pauvreté.

Laurianne, est en famille d'accueil depuis 6 mois, à la suite d'une situation de négligence importante de sa mère.

Jade, 8 ans, est à la Maison l'Explorateur qui accueille des enfants vulnérables de 6 à 10 ans, ayant de graves problèmes d'attachement.

Gabrielle est en Centre Jeunesse et n'a plus aucun contact avec ses parents.

Ces 4 enfants ont un point commun : sans le soutien de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, de ses donateurs et partenaires, ils n'auraient pas la chance de vivre l'effervescence de Noël. Pour Jade et Gabrielle, qui n'ont pas l'amour donné par un parent, la magie du temps des Fêtes se fera avec leurs intervenants. Grâce aux dons de la Fondation, ils pourront obtenir des cadeaux et des décorations qui illumineront, le temps d'une soirée magique, leur quotidien. Pour Tommy et Laurianne, des cadeaux et un joyeux festin sera possible, grâce à la Fondation et son partenaire Maxi.

Chaque année, pour moi, c'est rempli d'émotions et surtout de fierté que je constate la magie créée par la mobilisation de toute une communauté. Sans la générosité des entreprises appuyant ce projet d'envergure et des centaines de donateurs, sans le temps investi par des dizaines de bénévoles, nous ne pourrions pas rendre magique le temps des Fêtes d'autant de familles. De voir les étoiles dans les yeux des enfants qui reçoivent les cadeaux, c'est mon présent de Noël à moi. Suzie Roy, Directrice Générale de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie.

Maxi, un partenaire engagé

C'est notamment grâce à la participation de Maxi, partenaire officiel depuis plusieurs années, que les paniers de nourriture personnalisés sont possibles. « Maxi est un partenaire de longue date des Paniers de Noël de Suzie et quand arrive le temps des Fêtes, de nombreux collègues au sein de l'entreprise se mobilisent et participent activement à l'événement pour venir en aide à des familles qui en ont besoin. Au fil des ans, grâce à notre réseau, nous avons contribué au déploiement de l'activité dans plusieurs régions du Québec et ça nous touche énormément de savoir que des centaines de familles et des milliers d'enfants pourront bénéficier d'épiceries personnalisées offertes par Maxi, et que cela leur apportera un peu de joie et de réconfort en cette fin d'année », souligne Patrick Blanchette, vice-président, Maxi.

Des personnalités publiques et politiques en formule adaptée

Pour une 2e année consécutive, l'événement a eu lieu dans une formule adaptée dû à la pandémie. Les livraisons ont été effectuées sur 2 jours, avec des plages horaires aux 45 minutes, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de rassemblements. Malgré la situation, plusieurs personnalités publiques et politiques étaient présentes pour effectuer les livraisons. Le porte-parole de la Fondation, Gino Chouinard et les ambassadeurs de la Fondation, Patrice Godin, Jean-Michel Anctil et Julie Houle étaient sur place, de même que le député de Taillon et Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, le député de Vachon et Ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, l'attachée politique de Monsieur Christian Dubé, Madame Marie-Josée Valade-England ainsi que Nathalie Delisle, conseillère municipale du District des maraîchers. Marie-Josée Audette, Directrice de la protection de la jeunesse - directrice provinciale de la Montérégie et Louise Potvin, PDG CISSS Montérégie-Est ont aussi effectué une courte présence.

À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 15 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l'activité a pris de l'ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 5 à 646. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c'est ce qui différencie cette activité des autres.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont des milliers en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on croit en eux et qu'on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu'un parent apporterait: l'inscription à des activités sportives ou culturelles, l'accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l'intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.

