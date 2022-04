Seulement 5 % des travailleurs à la demande se disent confiants de savoir comment remplir leur déclaration de revenus. Les Canadiens pourraient-ils être confrontés à un casse-tête fiscal de dernière minute?

13 % des Canadiens déclarent que leur travail s'inscrit dans l'économie à la demande

3 % sont devenus travailleurs à la demande en raison de changements survenus dans leur situation financière ou professionnelle durant la pandémie

35 % sont prêts à joindre ce groupe de travailleurs, soit 8,9 millions de Canadiens i

13 % des Canadiens utilisent régulièrement des services liés au travail à la demande

56 % disent qu'ils donnent des pourboires plus généreux depuis le début de la COVID-19

38 % déclarent qu'ils donnent plus de pourboires sachant que les travailleurs paient de l'impôt sur ceux-ci

56 % affirment qu'ils paieraient davantage pour des biens et services si cela signifiait que les travailleurs étaient mieux payés

CALGARY, AB, le 11 avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de location AirBnB, de taxis Uber, de livraisons SkipTheDishes, de vente sur Etsy, de promenades de chiens, ou de divers travaux à la pige ou à contrat, plus d'un Canadien sur dix (13 %) déclare avoir participé à l'économie à la demande en 2021. Un sondage commandé par H&R Block révèle qu'environ 3 % (à peu près 930 000i) des Canadiens disent avoir effectué du travail à la demande depuis le début de la pandémie en raison de changements dans leur situation professionnelle ou financière. Par ailleurs, 19 % des répondants affirment n'avoir jamais effectué de travail à la demande, mais qu'ils le feraient s'ils avaient de la difficulté à joindre les deux bouts, et 16 % disent qu'ils n'ont jamais travaillé à la demande, mais qu'ils sont ouverts à l'idée. À l'inverse, 53 % répondent qu'ils n'ont jamais considéré le travail à la demande et n'ont aucun intérêt à le faire.

« Chacun participe à l'économie à la demande pour des raisons différentes. Pour certains, c'est un moyen d'augmenter leur revenu ou une occasion d'emploi temporaire alors que pour d'autres, il s'agit de la meilleure option de travail pour leur style de vie et leur principale ou unique source de revenus. Peu importe la situation, tous les revenus doivent être déclarés - y compris les paiements comptant et les pourboires », explique Josée Cabral, Pro de l'impôt chez H&R Block. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux travailleurs à la demande sont admissibles à une multitude de déductions et de crédits. Il n'existe pas d'approche universelle, mais l'important c'est que les Canadiens comprennent parfaitement leur situation fiscale personnelle afin qu'ils puissent maximiser leur remboursement. »

Le pourboire représente une part essentielle du revenu de nombreux travailleurs à la demande. Et les mesures de confinement intermittentes aidant, 56 % des Canadiens affirment qu'ils reçoivent de meilleurs pourboires depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Toutefois, de nombreux Canadiens ignorent que les travailleurs à la demande doivent payer des impôts sur les pourboires. Sachant cela, 38 % d'entre eux disent qu'ils seraient enclins à donner des pourboires plus généreux, et plus de la moitié des Canadiens (56 %) affirment qu'ils seraient prêts à payer davantage pour des biens et services si cela garantissait aux travailleurs un taux de rémunération plus élevé.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les Canadiens déclarent utiliser des produits et des services liés à la demande, le sondage révèle que plus de 4 millionsi de Canadiens (13 %) disent utiliser des services issus de l'économie à la demande comme Uber, UberEats et des services de livraison, et en achetant des produits en ligne par l'intermédiaire de portails de commerce électronique comme eBay, Etsy, etc.

Devant la croissance de l'économie à la demande, H&R Block souligne certaines mesures fiscales importantes que doivent connaître les travailleurs à la demande ou autonomes canadiens à l'approche de la date limite de production des déclarations de revenus :

Les travailleurs à la demande ne reçoivent pas de feuillet T4 : D'un point de vue fiscal, le statut de travailleur à la demande est semblable à celui du travailleur autonome ou de l'entrepreneur indépendant : ceux-ci ne reçoivent pas de feuillet T4 qui indique leurs revenus. En effet, les travailleurs autonomes sont tenus de faire leur propre suivi de leurs revenus. La plupart des entreprises qui engagent des travailleurs à la demande, comme Uber et SkipTheDishes, leur fournissent un relevé annuel. Toutefois, contrairement au feuillet T4, ce relevé annuel n'est pas envoyé au gouvernement. Et comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu retenu sur ces gains, il y aura très probablement un impôt sur le revenu à payer lors de la déclaration de revenus, de sorte que mettre ces fonds de côté tout au long de l'année est la meilleure façon de gérer l'argent dû.

Les paiements comptant et les pourboires sont imposables : Vous devez déclarer tous vos revenus - y compris les pourboires et les paiements comptant - dans votre déclaration en remplissant le formulaire « État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale » (T2125 et TP-80).

La production de la déclaration de revenus dans le cas du travail à la demande peut ouvrir la porte à des crédits et à des prestations : Vous devez produire une déclaration de revenus pour pouvoir profiter sans interruption de crédits d'impôt et d'avantages fiscaux des provinces ou territoires, comme le crédit pour la TPS/TVH et l'Allocation canadienne pour enfants. De nombreuses personnes voient leur remboursement augmenter grâce à l'Allocation canadienne pour les travailleurs qui est versée aux personnes et aux familles qui font partie de la population active à faible revenu. Même si votre revenu est inférieur au « montant personnel de base » (ce qui signifie que vous ne devrez pas payer d'impôt fédéral), vous devez déclarer votre revenu pour être admissible à l'Allocation canadienne pour les travailleurs.

Avantages potentiels d'un REER : N'oubliez pas que la déclaration d'un revenu plus élevé peut également vous permettre d'obtenir des avantages fiscaux en vous donnant une meilleure marge de manœuvre pour cotiser à votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Considérations fiscales liées à la TPS/TVQ : Une pratique exemplaire pour les travailleurs à la demande est de s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVQ quand leur revenu à la demande dépasse 30 000 $. Si vous êtes un chauffeur Uber, vous devrez vous inscrire, peu importe votre revenu.

Tenue d'un registre : Conservez tous les dossiers et reçus pendant au moins six ans. L'ARC et Revenu Québec peuvent demander d'examiner vos déclarations à tout moment au cours de cette période.

Compréhension de l'admissibilité aux déductions et aux crédits : Assurez-vous de connaître toutes les dépenses et déductions, ainsi que les crédits que vous pouvez demander. Par exemple, les chauffeurs de services de covoiturage peuvent réclamer des dépenses comme l'essence et le nettoyage de leur voiture en proportion de leur travail, et les hôtes d'Airbnb peuvent réclamer les coûts du papier hygiénique, de collations, du nettoyage et d'autres dépenses liées à l'hébergement de leurs clients.

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été commandé par H&R Block et mené par le Forum Angus Reid du 25 au 28 février 2022 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1518 Canadiens membres du Forum Angus Reid en ligne, équilibré et pondéré selon l'âge, le sexe, la région et le niveau d'éducation. À des fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille comporteraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

____________________ i Population adulte canadienne actuelle (18 ans et plus) : https://protect-eu.mimecast.com/s/tpMICxVDkfx8x5KT8tO2C?domain=statista.com/.

