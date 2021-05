Plus d'adeptes du vélo, plus de sensibilisation auprès des usagers

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et plusieurs personnalités publiques, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) lance une vaste campagne visant, à la fois, à commémorer les décès de cyclistes au Québec, et, à sensibiliser les usagers de la route à adopter de bons comportements afin d'offrir un environnement sécuritaire à tous. La campagne s'échelonnera du 13 au 19 mai prochain.

Dans le cadre de cette semaine de commémoration et de sensibilisation, la FQSC invite tous les usagers de la route à se recueillir pour une minute de silence virtuelle et collective en visionnant cette vidéo hommage à la mémoire de cyclistes décédés sur nos routes.

Il est important de rappeler que ces Québécoises et Québécois ont perdu la vie sur le réseau routier, alors qu'ils s'adonnaient au plaisir de la pratique du vélo. Le directeur général de la FQSC, Louis Barbeau, a tenu à rappeler l'importance de respecter le code de la sécurité routière.

« Avec l'engouement croissant pour la pratique du vélo sous toutes ses formes, les cyclistes occupent une place de plus en plus grande sur les routes du Québec. On se réjouit évidemment de cette popularité croissante, mais cette dernière s'accompagne également d'un enjeu important pour la sécurité de tous les usagers de la route. Que nous soyons automobilistes, motocyclistes, cyclistes, ou piétons, nous devons tous faire preuve de prudence, de patience, et nous devons tous respecter le code de la sécurité routière. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que nous n'ayons pas à déplorer des pertes de vie liées à nos comportements », a indiqué Louis Barbeau, directeur général de la FQSC.

Du 14 au 17 mai 2021, quatre personnalités publiques connues provenant du milieu des arts, de l'humour, du sport et de la télévision ont prêté leur voix afin de promouvoir la sécurité routière, l'adoption de bons comportements, le partage de la route ainsi que des messages porteurs afin d'éveiller la conscience de toute la population.

Pierre Lavoie , fondateur du GDPL et porte-parole du Tour du Silence 2012

, fondateur du GDPL et porte-parole du Tour du Silence 2012 Pierre Bruneau , chef d'antenne à TVA et porte-parole du Tour du Silence 2016

, chef d'antenne à TVA et porte-parole du Tour du Silence 2016 Emmanuel Bilodeau , comédien et porte-parole du Tour du Silence 2017

, comédien et porte-parole du Tour du Silence 2017 Yvan Martineau , animateur et porte-parole du Tour du Silence 2020 et 2021

À chaque jour, une nouvelle vidéo de sensibilisation mettant en vedette un des quatre ambassadeurs de la campagne sera partagée sur les réseaux sociaux de la FQSC et médiatisée à l'échelle provinciale.

Le 19 mai 2021, rendez hommage aux cyclistes décédés

Malgré le report du Tour du Silence provincial à l'automne, la FQSC tient à encourager les adeptes de vélo à sortir rouler lors de la journée mondiale du Tour du Silence, le 19 mai. Connu à l'extérieur du Québec sous le nom de Ride of Silence, cette journée vise à rendre hommage aux cyclistes décédés dans des accidents de la route.

Les cyclistes sont invités à :

Aller rouler le mercredi 19 mai avec un brassard noir sur le bras, au moment et sur le parcours de leur choix, seul, avec sa bulle familiale ou en petit groupe, dans le respect des consignes sanitaires émises par les autorités gouvernementales;

Enregistrer leur hommage sur le site web du Tour du Silence (https://tourdusilencequebec.com/hommage/);

Partager des photos de leur hommage ou leur parcours sur les réseaux sociaux avec les mot-clics #tourdusilence ou #rideofsilence;

Observer la minute de silence en regardant la vidéo hommage, et la partager sur les réseaux sociaux;

En raison du contexte sanitaire actuel, la FQSC et ses partenaires ont convenu de reporter l'édition 2021 du Tour du Silence provincial au troisième mercredi du mois de septembre, soit le 15 septembre 2021, à partir de 18 heures, partout au Québec.

On peut trouver toutes les informations disponibles sur les plateformes suivantes :

Facebook Tour du Silence provincial, Qc

(https://www.facebook.com/pages/Tour-du-Silence-provincial-Qc/338915809467524?ref=hl)

(https://www.facebook.com/pages/Tour-du-Silence-provincial-Qc/338915809467524?ref=hl) Site internet tourdusilencequebec.com

https://tourdusilencequebec.com/

