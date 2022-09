La compagnie lance le premier programme d'engagement des employé(e)s de son genre avec une expérience participative inédite de jetons non fongibles (JNF)

QUÉBEC, QC, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Pour célébrer l'inauguration de Plus Compagnie et souligner la contribution des employé(e)s, l'entreprise ouvre une nouvelle ère de connectivité et de collaboration avec le lancement de sa collection de JNF et de l'organisation autonome décentralisée (OAD) novatrice de PlusConnect . Il s'agit de la première expérience ludique de JNF imaginée pour favoriser les liens entre les talents, accroître leurs connaissances en matière de web 3.0 et mobiliser les quelque 3 000 employé(e)s réparti(e)s dans les 25 agences du réseau Plus Compagnie.

Créée en collaboration avec le célèbre artiste numérique radarboy3000 et Valuart , une firme de conseil artistique spécialisée en JNF, la collection dynamique de JNF PlusConnect comprend des œuvres d'art génératif uniques, activées par les employé(e)s. Les 25 modèles de base mettent en relief l'ADN de marque de chaque agence au moyen d'une forme en 3D simple qui se transforme en une structure complexe d'éléments interconnectés colorés. Chaque fois que deux employé(e)s établissent une connexion, leur JNF respectif évolue et devient encore plus unique. Ces interactions mènent à des expériences et à des avantages supplémentaires, tels que des carte-cadeaux, des activités exclusives, et la chance de rencontrer des employé(e)s en personne dans le monde entier. Les JNF PlusConnect seront accessibles durant trois mois, après quoi la collection entière sera verrouillée et emmagasinée de façon permanente sur une chaîne de blocs.

La promotion de la créativité technologique est l'un des éléments clés du nouveau réseau de Plus Compagnie. Le projet des JNF PlusConnect constitue un tremplin pour l'approche audacieuse de l'entreprise en matière d'apprentissage et d'exploration créative. Les personnes de chaque agence qui se seront investies le plus dans le projet seront invitées à se joindre à l'organisation autonome décentralisée (OAD) novatrice de PlusConnect, qui comprend le tout premier fonds novateur dirigé par les employé(e)s de l'entreprise.

« Nous sommes heureux d'avoir pu mettre sur pied un programme novateur, mettant l'humain - notre actif le plus important - au cœur de l'exercice » explique Mélanie Dunn, Présidente de Plus Compagnie Canada. « L'objectif de ce projet est de non seulement connecter nos employés entre eux, mais aussi de leur offrir un environnement permettant de développer leurs apprentissages et habiletés créatives au travers du web 3.0., ce nouveau champ d'expertise en croissance chez Plus Compagnie.» conclu-t-elle.

Pour en savoir plus au sujet de Plus Compagnie et des autres agences du réseau, visitez PlusCompany.com ou abonnez-vous aux comptes Twitter ( @PlusCompany_ ) LinkedIn ( Plus Company ).

À propos de Plus Compagnie :

Fondée en 2021, Plus Compagnie est une alliance du 21e siècle qui regroupe les meilleures forces créatives au monde, en misant sur un nouveau modèle de services intégrés axé sur la collaboration et la synergie. Plus Compagnie rallie plus de 20 agences créatives qui tirent parti de leur connaissance approfondie de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses agences sœurs, Socialize, Hello, Kobe et Metta, fuseproject, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen Relations/Citizen Relations, Cossette, Cossette Média, Eleven, Impact Recherche, Jungle, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Mekanism, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s réparti(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Téléchargez les éléments visuels des JNF ici .

SOURCE Plus Company

Renseignements: Michelle Ryckman, Directrice, communications d'entreprise, Plus Compagnie, 312-339-0969, [email protected]