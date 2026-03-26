Plus Compagnie adopte Gemini Enterprise pour accélérer le développement de l'IA agentique

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Plus Compagnie, le réseau derrière des agences telles que Cossette, Cossette Média, Munvo, Mekanism et Jungle, annonce l'adoption de Gemini Enterprise afin d'accélérer le déploiement de l'IA agentique au sein de son réseau. Plus Compagnie devient ainsi l'une des premières organisations canadiennes à intégrer ce service avancé au pays. Cette décision renforce son positionnement comme leader en intelligence artificielle appliquée et lui permet d'accompagner les organisations dans l'accélération de leur transformation technologique grâce à une innovation centrée sur l'humain.

Gemini Enterprise est une plateforme agentique conçue pour mettre la puissance de l'IA de Google au service des équipes et de leurs flux de travail. À titre de partenaire certifié et adopteur précoce, Plus Compagnie met cette technologie au service d'une transformation concrète des façons de travailler à l'échelle de ses agences, tout en aidant ses client•e•s à concevoir et déployer des écosystèmes d'agents IA favorisant l'efficacité opérationnelle et la croissance créative.

« Chez Plus Compagnie, nous considérons l'intelligence artificielle non seulement comme un outil, mais comme un véritable partenaire stratégique qui amplifie la créativité, accélère l'innovation et soutient la transformation des organisations », souligne Ryan McCracken, président, expériences numériques intégrées, Plus Compagnie. « L'adoption de Gemini Enterprise nous permet d'aller plus loin en accompagnant nos client•e•s dans l'optimisation de leurs processus internes et dans la création de nouvelles expériences pour leurs clientèles. »

Dans le cadre de cette collaboration, Plus Compagnie adoptera les technologies infonuagiques et d'IA de Google comme solution agentique principale afin de soutenir sa propre transformation, de co-développer des produits évolutifs destinés à un usage interne et à la commercialisation, et de mettre cette expertise au service de ses client•e•s dans la conception et le déploiement de solutions propulsées par l'IA. Cette approche s'inscrit dans la continuité des initiatives de co-innovation déjà en cours entre les deux organisations. Parmi celles-ci figure Smart Persona, une plateforme propriétaire développée au Canada avec Google Cloud, qui transforme des données synthétiques en insights d'audience, dans le respect de la vie privée.

« Notre collaboration avec Google Cloud marque une étape importante dans notre volonté de rendre l'intelligence appliquée accessible et véritablement transformatrice pour nos client•e•s », affirme Mélanie Dunn, présidente, Plus Compagnie Canada. « En faisant partie des premières organisations canadiennes à adopter Gemini Enterprise, nous sommes fier•ère•s de contribuer à définir la manière dont les organisations d'ici intégreront l'IA de manière responsable, créative et efficace. »

« Plus Compagnie apporte à la plateforme Gemini Enterprise une perspective créative distinctive », déclare Farsad Nasseri, directeur général national, Google Cloud Canada. « Sa capacité à conjuguer créativité humaine et innovation technologique reflète exactement l'approche que nous souhaitons promouvoir. Nous sommes fier•ère•s de collaborer avec un partenaire qui partage notre conviction que l'IA peut renforcer le potentiel des individus et stimuler de nouvelles idées. »

Cette étape s'inscrit dans la stratégie globale de Plus Compagnie en matière d'IA, axée sur le développement du potentiel de ses équipes et des organisations grâce à l'intelligence appliquée. À travers le réseau, de la création à la transformation numérique, ses agences intègrent l'IA à chaque étape de leur travail afin de générer un impact concret et mesurable.

À propos de Plus Compagnie

Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau entrepreneurial d'agences de création tournées vers l'avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau représentant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi les agences de Plus Compagnie figurent All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Citoyen, Cossette, Cossette Média, Eleven, Impact Recherche, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Mekanism Canada, Mekanism Média, Middle Child, Munvo, Septième, Visionnaire, We Are Social et 55rush. Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé•e•s réparti•e•s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

SOURCE Plus Compagnie

Contact presse : Lauren Everest, conseillère, communications, Plus Compagnie, [email protected]