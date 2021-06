NEW YORK, 29 juin 2021 CNW/ - AUSDOM, le fabricant de produits audio et vidéo de renommée internationale, a dévoilé sa caméra Web AF660 améliorée avec diffusion en continu en direct et autofocus en réponse à la demande croissante de solutions de communication de qualité pour soutenir l'enseignement en ligne et les personnes travaillant à domicile, en particulier celles travaillant dans l'industrie de la diffusion en continu en direct, pendant la pandémie de COVID-19.

David Wu, chef de la direction d'AUSDOM, a déclaré : « La pandémie a profondément changé la vie des gens, nous touchant tous d'une façon ou d'une autre, notamment en ce qui concerne la transition vers le télétravail plutôt que d'aller au bureau en personne. À AUSDOM, nous nous sommes donné pour mission d'appuyer ce changement, d'aider les gens du monde entier à s'adapter à cette « nouvelle normalité » dans la vie et au travail. »

Équipée de 12 lampes à DEL blanches laiteuses intégrées, l'AF660 est dotée d'un anneau d'éclairage ajustable à 3 niveaux permettant la diffusion en continu en direct pour faire face aux conditions de faible luminosité afin d'obtenir une luminosité idéale pendant la diffusion en continu. Avec ses lentilles à revêtement complet haute définition à 5 couches, l'AF660 améliorée offre une résolution panoramique réaliste de 1920x1080P et une cadence d'image fluide de 60 images/seconde pour maintenir la fidélité visuelle pendant la diffusion en continu et fournir une imagerie claire et lisse, offrant une expérience de connectivité vidéo plus fluide.

Les microphones doubles intégrés antibruit du produit réduisent efficacement le bruit ambiant et améliorent la qualité audio du haut-parleur, permettant ainsi aux utilisateurs d'être entendus plus clairement et plus facilement. La fonction d'autofocus du temps de lecture permet à la caméra Web de suivre avec précision les visages, peu importe leur mouvement, et assure toujours une mise au point claire, ce qui est parfait pour les diffusions en continu en direct.

La conception du champ de vision de 75 degrés de l'AF660 en fait un choix idéal pour la diffusion en continu en direct avec 1 ou 2 hôtes. Avec une base à pince qui offre une portée visuelle de 360° à l'horizontale et de 90° à la verticale, et un trépied extensible en aluminium antidérapant, l'AF660 offre une protection physique de la vie privée et toute la souplesse nécessaire pour permettre aux utilisateurs de placer la caméra Web là où elle fonctionne le mieux. Parallèlement, son réglage qui ne nécessite pas de pilote et son installation « prête à l'emploi » permettent aux utilisateurs d'organiser une réunion en continu en direct rapidement et facilement.

Depuis sa création en 2015, AUSDOM s'est engagée à offrir des solutions qui rassemblent les gens. AUSDOM dispose d'une équipe de concepteurs et d'ingénieurs professionnels ayant plus de 15 ans d'expérience dans le secteur, qui créent chaque produit avec un soin extrême et un souci du détail, offrant une expérience client exemplaire, afin que les utilisateurs puissent profiter rapidement de la technologie simple et intelligente d'AUSDOM.

