Plume lève 270 Million de dollars et se valorise 1.35 Milliards

-- Ce nouveau financement d'Insight Partners vient accélérer la croissance de Plume --

PALO ALTO, Calif., 23 février 2021 /CNW/ - Plume®, la société à l'origine de l'offre de services de maison connectée (smart home) de plus de 170 fournisseurs dans le monde, et installée dans plus de 22 millions de foyers, annonce aujourd'hui un nouvel investissement minoritaire de 270 millions de dollars mené par la société de capital-risque et de capital-investissement Insight Partners. Cette série E valorise Plume à 1,35 milliard de dollars et porte à 397 millions de dollars le total de ses fonds propres.

Partant du constat que les services de maison connectée faisaient cruellement défaut, Plume a été fondé sur le principe qu'un appareil ne sera jamais plus intelligent que le réseau auquel il est connecté. Ainsi, au lieu d'essayer d'améliorer uniquement la couverture sans fil avec des équipements distribués, Plume s'est orienté vers une approche totalement différente : proposer une suite complète de services cloud front-end, disponibles sur un réseau intelligent, et intégralement défini par logiciel. Cette suite de services - HomePass™ -- se compose d'un réseau WiFi domestique adaptatif et auto-optimisant, de règles de cybersécurité et de protection des équipements IoT pilotées par l'IA, d'un contrôle parental sophistiqué, de contrôles d'accès sécurisés et de capteurs de mouvements. La suite HomePass est complété par une plateforme d'opérations de back-end offrant des outils de support client prédictifs et en temps réel, des applications de contrôle du réseau, des tableaux de bord et analytiques complets, des informations sur le comportement et le niveau de satisfaction des utilisateurs, des outils d'anticipation du churn et enfin, des services marketing de fidélisation pour les fournisseurs de services avec les suites Haystack™ et Harvest™ de Plume.

Plume utilisera les fonds issus de cette nouvelle levée pour augmenter son investissement en recherche et développement, et se pencher plus activement sur ses ventes, son marketing et ses partenariats. L'entreprise cherchera à poursuivre son expansion rapide en termes de produits, de revenus, de clients, de réseaux de distribution et de couverture géographique, et prévoit de recruter des collaborateurs dans ses bureaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

"La croissance dans la catégorie de la maison connectée explose, mais la qualité de l'expérience utilisateur reste insuffisante", a déclaré le directeur général d'Insight Partners, Ryan Hinkle, qui a été nommé au conseil d'administration de Plume. "Nous sommes convaincus que Plume est en train de transformer cette catégorie avec son approche de plateforme cloud évolutive, sa stratégie de marché très efficace et sa forte dynamique. De même, ses performances financières du premier trimestre pour tous les KPI du SaaS - notamment le revenu, les taux de croissance, la marge brute, les mesures d'efficacité et de rétention - ainsi que son équipe de classe mondiale sont de puissants indicateurs. Nous sommes ravis de nous joindre à cette aventure passionnante et de la soutenir".

Les clients bénéficient de la plate-forme Plume par le biais de OpenSync™, le framework open source le plus complet et largement supporté en matière d'environnements intelligents. Grâce à OpenSync, les fournisseurs de service peuvent décorréler leur offre de services du matériel, et rapidement développer de nouveaux services sur des architectures multifournisseurs ouvertes. Managés par un panneau de configuration cloud massivement évolutif, les nouveaux services peuvent être mis à disposition sans nécessiter de nouveaux équipements, réduisant de fait les dépenses d'investissement et prolongeant la durée de vie des infrastructures existantes. Depuis sa création en 2018, OpenSync s'est développée pour alimenter plus de 26 millions de points d'accès et de commutateurs sur une large gamme de SDK silicium et de plateformes CPE, et a attiré de nombreux développeurs et contributeurs tiers.

"Nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l'idée d'accueillir Ryan au sein de notre conseil d'administration et de sceller notre partenariat avec toute l'équipe d'Insight", a déclaré Fahri Diner, co-fondateur et PDG de Plume. "En nous appuyant sur le machine-learning et l'IA, sur le cloud, l'open source, sur des partenariats de haut niveau et sur une plate-forme évolutive, nous adressons de manière pertinente le décalage qui existe entre les attentes pour des environnements intelligents et la capacité des fournisseurs de services à apporter une expérience de qualité - tout en bâtissant une entreprise SaaS leader et à forte croissance sur un vaste marché, encore mal exploité ; de fait, un bilan encore renforcé grâce à cette injection de liquidités, associé à une forte capacité d'exploitation, met Plume dans une position idéale pour continuer à investir avec confiance dans notre avenir".

Jefferies est intervenu en tant que conseiller financier de Plume dans le cadre de cette transaction.

À propos de Plume

Plume® est le créateur de la première plateforme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et leurs abonnés, déployée à l'échelle mondiale. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la fourniture rapide et.à grande échelle de nouveaux services pour les foyers connectés (et au-delà). Pour les consommateurs, Plume offre un WiFi intelligent, des fonctions de cybersécurité, des contrôles d'accès, un contrôle parental, la détection de mouvement, et bien plus encore. Les CSP bénéficient d'applications dorsales robustes pour une visibilité sans précédent et une assistance à la fois réactive et proactive. Plume s'appuie sur OpenSync™, un logiciel open source pré-intégré et pris en charge par les principaux SDK silicium, CPE et plateforme.

Les investisseurs de Plume incluant Charter Communications, Comcast Cable, Foxconn, Insight Partners, Jackson Square Ventures, Liberty Global Ventures, Presidio Ventures, Qualcomm, Samsung, Service Electric Cablevision, Shaw Ventures, Silicon Valley Bank et UpBeat Venture Partners.

Rendez-vous sur les sites www.plume.com, www.plume.com/homepass et www.opensync.io.

Plume, HomePass, Haystack, Harvest et OpenSync sont des marques commerciales ou des marques déposées de Plume Design, Inc.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des sociétés de logiciel et de technologie à forte croissance qui génèrent un changement décisif dans leurs secteurs. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier, et levé plus de 30 milliards de dollars d'engagements de capital par le biais d'une série de financements. La mission d'Insight consiste à repérer, financer et travailler efficacement avec les dirigeants en leur fournissant une expertise logicielle pratique et concrète pour favoriser leur réussite à long terme. À travers ses collaborateurs et son portefeuille d'entreprises, Insight encourage une culture basée sur la conviction selon laquelle les entreprises à forte croissance créent des opportunités pour tous. Pour plus d'informations sur Insight et tous ses investissements, rendez-vous sur le site insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

