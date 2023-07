Pluies abondantes dans plusieurs régions du Québec - La Financière agricole met en place des mesures additionnelles pour accompagner les producteurs

LÉVIS, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Très consciente des difficultés engendrées par les précipitations importantes survenues au cours des dernières semaines, dans la plupart des régions du Québec, La Financière agricole du Québec (FADQ) soutient activement les producteurs.

Le comité de suivi de l'état des cultures actuellement en fonction permet d'ailleurs de suivre l'état de situation sur le terrain et d'être en contact direct avec les producteurs. Dans certaines régions, les pluies abondantes ont provoqué des accumulations d'eau dans les champs, nuisant ainsi à la croissance des cultures et à la réalisation des opérations culturales. À ce sujet, la FADQ suit de près les avis de dommages déposés dans les régions pour accélérer le traitement des dossiers.

Voici les mesures actuellement déployées :

priorisation des dossiers en lien avec les événements climatiques actuels;

autorisation de temps supplémentaire en raison du nombre d'avis de dommage reçus;

optimisation de la présence sur le terrain afin de constater les dommages et verser éventuellement des indemnités;

transmission d'information nécessaire afin que les conseillers puissent orienter adéquatement les producteurs touchés.

Au cours des prochaines semaines, la FADQ poursuivra sa collaboration avec le MAPAQ, l'UPA et les représentants des productions spécialisées, afin de partager l'information et de demeurer à l'affût de l'évolution de la situation. L'objectif est de demeurer flexible dans les circonstances actuelles.

Citation

« La situation vécue présentement par plusieurs agriculteurs et agricultrices au Québec est difficile. La FADQ et ses partenaires sont mobilisés pour leur venir en soutien. Dans ce contexte, nos programmes d'assurance et de protection du revenu interviennent afin de permettre aux entreprises de continuer leurs activités. Notre équipe demeure vigilante et suit de près la situation afin d'offrir tout l'accompagnement nécessaire aux entreprises. Les producteurs sont invités à communiquer avec leur centre de services pour signaler un avis de dommages ou obtenir plus d'informations concernant les programmes offerts par la FADQ ».

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants :

Programmes d'aide en matière d'assurances et de protection du revenu

Programme d'assurance récolte (ASREC)

L'assurance récolte limite les pertes financières dues aux baisses de rendement attribuables aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables.

Les producteurs ayant adhéré à une protection d'assurance récolte multirisque sont couverts contre les dommages causés par l'excès de pluie.



Les producteurs qui ont adhéré à une protection d'assurance récolte pour 2023 et qui ont subi des dommages doivent contacter leur centre de services pour formuler un avis de dommages.

Les programmes AGRI

La participation aux programmes AGRI constitue une bonne stratégie afin de se prémunir contre les risques du marché et les aléas climatiques.

Agri-stabilité protège la marge globale de votre entreprise contre les risques du marché et les catastrophes naturelles. Ce programme se base sur vos données financières réelles et stabilise votre marge en cas de baisse de revenus ou de hausse de dépenses.

protège la marge globale de votre entreprise contre les risques du marché et les catastrophes naturelles. Ce programme se base sur vos données financières réelles et stabilise votre marge en cas de baisse de revenus ou de hausse de dépenses. Les producteurs agricoles qui participent au programme Agri-stabilité et qui ont réalisé des activités agricoles pendant six mois au cours de l'année de programme 2023 peuvent faire une demande de paiement provisoire afin d'obtenir une avance correspondant à 75 % du paiement final estimé.

Rappelons que :



le programme Agri-stabilité est bonifié à compter de 2023 par un paiement représentant dorénavant 80 % de la baisse de marge couverte au lieu de 70 %;



Les participants à Agri-stabilité sont automatiquement inscrits au programme Agri-Québec Plus qui protège 85 % de la marge de référence de l'entreprise avec un taux de paiement également bonifié à 80 % en 2023.

qui protège 85 % de la marge de référence de l'entreprise avec un taux de paiement également bonifié à 80 % en 2023. Agri-investissement et Agri-Québec constituent des comptes d'épargne dans lesquels les participants peuvent déposer annuellement un montant maximal correspondant à un pourcentage des ventes nettes ajustées de l'entreprise et recevoir une contribution équivalente des gouvernements. Les producteurs peuvent utiliser le solde du compte pour couvrir les pertes occasionnées par les conditions climatiques difficiles.

Lien connexe

Information

